Йошта — вкусная и полезная ягода, гибрид смородины и крыжовника. Ягоды йошты черного цвета с фиолетовым оттенком, чем-то напоминают смородину, но у них более плотная кожица, а размером и формой они похожи на вишню.

На вкус йошта кисло-сладкая, с приятным мускатным привкусом. Чаще всего из йошты готовят варенье, пироги, компоты и различные заготовки на зиму.

Кроме этого, ягоды замораживают, чтобы зимой готовить компоты или добавлять к выпечке. Еще можно приготовить домашнее вино, наливку или другие напитки из йошты.

О пользе и вреде йошты — читайте в нашем материале.

Полезные свойства ягод йошта

Эти ягоды не только вкусные, но и очень полезные. В ягодах йошты содержится около 7% природного сахара, органические кислоты, пектин и антоцианы (пигментные вещества гликозидной группы).

Йошта также содержит железо, калий, йод и медь. А еще ягоды богаты витаминами, в частности витаминами С и Р.

Благодаря большому количеству витамина С, йошта повышает иммунитет и применяется при лечении простудных заболеваний.

Также ягоды содержат антоцианы, которые обладают свойством убивать болезнетворные бактерии, укреплять стенки кровеносных сосудов и улучшать кровообращение.

Ягода нормализует работу желудочно-кишечного тракта, предотвращая развитие различных расстройств кишечника.

Благодаря незначительному количеству сахара, йошту можно употреблять почти всем, ведь ягоды обладают противовоспалительными, бактерицидными и противопростудными свойствами.

Регулярное употребление йошты повышает иммунитет, влияет на нормальное функционирование сердечно-сосудистой системы, а также широко используется для лечения диареи и других расстройств желудка. Ягоды помогают:

нормализовать работу желудочно-кишечного тракта;

улучшить кровообращение и укрепить стенки сосудов;

эффективно повысить уровень гемоглобина;

бороться с различными микробными инфекциями;

вывести из организма радиоактивные вещества и тяжелые металлы.

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Также йошту можно применять при комплексном лечении анемии. Кроме того, ягода может ускорить обменные процессы в организме, поэтому йошта часто присутствует в рационе людей, которые хотят сбросить лишний вес.

Вред йошты

Хоть ягоды обладают большим количество полезных веществ, употреблять их можно не всем. Йошта может вызвать аллергическую реакцию. Особенно опасно ее употреблять людям, имеющим аллергию на витамин С.

Кроме того, если у вас есть индивидуальная непереносимость крыжовника или смородины, употреблять йошту точно не стоит. Ваше тело может не принять ягоду.

Склонность к тромбообразованию также является противопоказанием для регулярного употребления ягоды. Медики не советуют употреблять йошту и смородину при колитах, язве желудка и двенадцатиперстной кишки, гастритах и некоторых других болезнях желудка.

Беременным женщинам тоже нужно осторожно потреблять йошту, особенно в концентрированном виде.

Фото: SEEDS