Лаваш — популярный тонкий хлеб в Армении, Иране и Азербайджане. Этот пресный тонкий корж распространен не только между народами Кавказа, но и в Украине.

Обычно его готовят в специальной печи, но ароматный, тонкий лаваш можно приготовить и на сковородке в домашних условиях. Как сделать лаваш дома — читайте в нашем материале.

Что понадобится для лаваша

Ингредиенты:

мука — 350 г;

кипяток — 200 мл;

масло — 2 ст. л масла;

соль — ½ ч. л соли.

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Как готовить лаваш

В глубокую большую миску вылейте кипяток и растворите в нем соль. Также добавьте масло. Тщательно перемешайте жидкость.

Через сито просейте муку, чтобы не было комочков. Высыпьте муку на стол или деревянную дощечку и начинайте небольшими порциями вливать смесь кипятка. Осторожно замесите тесто ложкой.

Теперь вымесите эластичное тесто руками. Готовое тесто заверните в пищевую пленку и оставьте на 30-40 мин.

По истечению времени разделите тесто на несколько одинаковых кусочков. Сформируйте шарики и накройте их полотенцем еще на 10 мин.

Поставьте на огонь сухую сковородку и разогрейте ее. Раскатайте каждый шарик в тонкий пласт и обжарьте на сковородке до румяной корочки с обеих сторон.

Из домашнего лаваша можно приготовить вкусную шаурму, различные закуски или просто есть вместо хлеба.

Охлажденные лаваши можно хранить в полиэтиленовом пакетике не более трех дней.