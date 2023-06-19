Лаваш — популярный тонкий хлеб в Армении, Иране и Азербайджане. Этот пресный тонкий корж распространен не только между народами Кавказа, но и в Украине.
Обычно его готовят в специальной печи, но ароматный, тонкий лаваш можно приготовить и на сковородке в домашних условиях. Как сделать лаваш дома — читайте в нашем материале.
Что понадобится для лаваша
Ингредиенты:
- мука — 350 г;
- кипяток — 200 мл;
- масло — 2 ст. л масла;
- соль — ½ ч. л соли.
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Как готовить лаваш
В глубокую большую миску вылейте кипяток и растворите в нем соль. Также добавьте масло. Тщательно перемешайте жидкость.
Через сито просейте муку, чтобы не было комочков. Высыпьте муку на стол или деревянную дощечку и начинайте небольшими порциями вливать смесь кипятка. Осторожно замесите тесто ложкой.
Теперь вымесите эластичное тесто руками. Готовое тесто заверните в пищевую пленку и оставьте на 30-40 мин.
По истечению времени разделите тесто на несколько одинаковых кусочков. Сформируйте шарики и накройте их полотенцем еще на 10 мин.
Поставьте на огонь сухую сковородку и разогрейте ее. Раскатайте каждый шарик в тонкий пласт и обжарьте на сковородке до румяной корочки с обеих сторон.
Из домашнего лаваша можно приготовить вкусную шаурму, различные закуски или просто есть вместо хлеба.
Охлажденные лаваши можно хранить в полиэтиленовом пакетике не более трех дней.