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Еда

Встречаем год Кролика: что нельзя ставить на новогодний стол

26 декабря 2022, 15:23
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
салат, літній салат
Источник: Pixabay

Грядет новый 2023 год. По восточному календарю это год Черного Водяного Кролика.

Как и каждое животное из Восточного календаря, Черный Кролик имеет свои традиции. В список нежелательных блюд и приправ входят продукты, которых лучше избежать, чтобы год был счастливым, утверждают поклонники восточных традиций.

Кролик – животное нежное, поэтому на праздничный стол нельзя ставить следующие продукты:

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  • Мясо кролика, зайца, нутрии, свинина, говядина.
  • Кровяная колбаса.
  • Острые приправы, соусы, блюда.
  • Блюда из субпродуктов.
  • Чеснок, лук, перец.

Кролик – вегетарианец, а значит любит легкую пищу, а мясо – тяжело переваривается.

Субпродукты готовить нежелательно, ведь это обычно части животных. То же касается и кровяной колбасы.

Нельзя готовить острые блюда, потому что они по поверью могут испугать хозяина будущего года.

Лучшим вариантом новогоднего стола будет вегетарианское меню.

Можно декорировать праздничный стол пучками соломы и сена, композициями из свечей и веток елки, новогодними веночками.

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В цветовой палитре скатерти и салфеток лучше придерживаться следующих оттенков: розовый, красный, зеленый, голубой, желтый.

Источник: SMACHNO.UA

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