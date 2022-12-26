Грядет новый 2023 год. По восточному календарю это год Черного Водяного Кролика.
Как и каждое животное из Восточного календаря, Черный Кролик имеет свои традиции. В список нежелательных блюд и приправ входят продукты, которых лучше избежать, чтобы год был счастливым, утверждают поклонники восточных традиций.
Кролик – животное нежное, поэтому на праздничный стол нельзя ставить следующие продукты:
- Мясо кролика, зайца, нутрии, свинина, говядина.
- Кровяная колбаса.
- Острые приправы, соусы, блюда.
- Блюда из субпродуктов.
- Чеснок, лук, перец.
Кролик – вегетарианец, а значит любит легкую пищу, а мясо – тяжело переваривается.
Субпродукты готовить нежелательно, ведь это обычно части животных. То же касается и кровяной колбасы.
Нельзя готовить острые блюда, потому что они по поверью могут испугать хозяина будущего года.
Лучшим вариантом новогоднего стола будет вегетарианское меню.
Можно декорировать праздничный стол пучками соломы и сена, композициями из свечей и веток елки, новогодними веночками.
В цветовой палитре скатерти и салфеток лучше придерживаться следующих оттенков: розовый, красный, зеленый, голубой, желтый.
Источник: SMACHNO.UA