Почастішали звірячі обстріли, які влаштовують нашим містам і селам російські агресори. Страх і панічні атаки накривають з головою дорослих, що вже казати про дітей. Батькам з маленькими дітьми треба знати декілька дуже важливих правил, щоб якомога швидше заспокоїти дитину при панічній атаці.

Варто запам’ятати, що панічна атака – раптовий приступ сильного страху. Він не завжди може бути викликаний реальною небезпекою, коли є загроза життю чи здоровʼю. Панічна атака може з’явитися у малюка будь-де і будь-коли.

Як її розпізнати?

У дитини раптово можуть початися:

тремтіння рук, ніг чи всього тіла;

задишка або утруднене дихання;

нудота;

болісні спазми у животі;

сильне потовиділення;

озноб;

запаморочення.

Це схоже на симптоми серцевого нападу, тим більше що пришвидшується серцебиття малюка. Не панікуйте.

Проте в жодному разі не можна говорити дитині “Не бійся” або “Заспокойся”, ” Не варто так переживати”. У такій ситуації це не спрацює, малюк вас просто не почує або не зрозуміє сенсу умовлянь.

Краще, звернувшись на імʼя до дитини, скажіть: “Я бачу, що ти наляканий/а, але я поруч і допоможу тобі з цим впоратися”.

Натомість спробуйте перевести дитячу увагу на щось реальне, конкретне.

Психологиня Світлана Ройз радить діяти за таким сценарієм:

Перше: зверніться до дитини на імʼя, попросіть назвати або повторити ваше; спробуйте зустрітися поглядом, попросіть подивитися на вас і кивнути, що бачить вас.

Друге: попросіть дитину обійняти себе руками і зробити кілька глибоких вдихів і видихів.

Третє: якщо дитина тремтить, попросіть її потрусити руками, мов струшує воду з долонь, а потім – усім тілом, немов мокрий собака, який струшує з себе воду. Потім потягнутись і “розтанути”, мов сніговик.

Четверте: з дозволу дитини – міцно обійміть її або стисніть руку, розітріть тіло.

П’яте: попросіть описати у найдрібніших деталях, якийсь предмет в полі її зору, чи порахувати, скільки людей, приміром, у зеленому (червоному).

Шосте: попросіть малюка подивитися на свої ноги, зробити перекати стопою, зігнути та розігнути пальці стоп.

Сьоме: дайте дитині пляшку води, щоб вона сама розкрутила кришечку і попила.

Під час панічної атаки у дитини говоріть з нею спокійно і впевнено, звертайтеся на імʼя, використовуйте максимально короткі, чіткі фрази. Можна скористатися такими варіантами:

Ти мене бачиш? Кивни.

Як мене звати?

Як тебе звати?

Я тобі допоможу.

Дихай зі мною.

Все закінчилося, зараз ти в безпеці.

Було дуже складно, але ти впорався/лася.

Панічні атаки не є небезпечними для здоровʼя та життя людини, але вони можуть бути симптомом інших психічних розладів.

Тому якщо вони повторюватимуться, варто звернутися до лікаря (педіатра, сімейного лікаря або психіатра).

Джерело: ЦПМСД №2 Подільського району м.Києва