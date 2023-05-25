Головний хірург США Вівек Мурті опублікував звіт про те, що соціальні мережі завдають серйозної шкоди психічному здоров’ю дітей і підлітків. Медик закликав сім’ї встановити обмеження, а уряди – більш жорсткі стандарти використання.

– Є достатньо ознак того, що соціальні мережі можуть завдати серйозної шкоди психічному здоров’ю дітей, – йдеться у звіті.

У звіті Мурті закликав технологічні компанії запровадити мінімальні вікові обмеження і створити налаштування із високими стандартами безпеки та конфіденційності.

Результати опитування Pew Research показали, що до 95% підлітків повідомили про використання принаймні однієї платформи соціальних мереж, а більше ніж третина заявили, що використовують соціальні мережі майже постійно.

У міру зростання використання соціальних мереж збільшилася кількість клінічних діагнозів серед підлітків щодо тривоги та депресії, а також звернення до відділень невідкладної допомоги у зв’язку з членоушкодженням і суїцидальними думками.

Як зазначив головний хірург, платформи соціальних мереж переповнені екстремальним, недоречним і шкідливим контентом, який може нормалізувати членоушкодження, розлади харчової поведінки та іншу саморуйнівну поведінку.

– У ранньому підлітковому віці, коли формуються ідентичність і почуття власної гідності, мозок особливо сприйнятливий до соціального тиску, думки однолітків, – пише Марті.

Представник Meta, власника Instagram і Facebook, сказав, що рекомендації головного хірурга розумні і здебільшого вже реалізовані Meta. Ці заходи передбачають автоматичне створення закритих облікових записів людей молодше 16 років, коли вони приєднуються до Instagram, і обмеження типів контенту, який підлітки можуть бачити в додатку.