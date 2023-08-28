Завдяки китайському календарю вагітності, жінки, які вагітні на ранніх термінах, можуть дізнатися стать майбутньої дитини. Важливо, що такі календарі, як й інші народні методи, не дають 100 відсоткової гарантії. Як вичислити стать дитини за китайським календарем вагітності – читайте в матеріалі.

Китайський календар вагітності 2023: що відомо

Колись в Китаї ледь не кожна сім’я бажала, щоб в ній народився хлопчик. Адже це – гарантія підтримки сім’ї після 17-річного віку, коли чоловік буде приносити в будинок гроші. Дівчатка ж в той час не були здобувачами, тому батьки намагалися заздалегідь визначити, хто в них народиться. В наш час ситуація змінилася, й батьки однаково чекають як доньок, так і синів.

Як виглядає китайський календар 2023

В таблиці в першу чергу кидається лівосторонні стовпці – показник віку жінки. У китайському календарі він починається з 18-річного віку. У верхній частині ви можете побачити графи, що визначають місяць народження.

Щоб визначити стать майбутньої дитини потрібно знати, скільки було повних років майбутньої матері на момент зачаття малюка.

Якщо слідувати тамтешнім повір’ям, то вік дитини потрібно розраховувати трохи раніше 9 місяців. При цьому якщо в місяці, позначені рожевим кольором, відбувся статевий акт, то народиться дівчинка, а при вагітності в місяці, позначені синім кольором, буде хлопчик.

Китайський календар вагітності 2023