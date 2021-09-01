Діти повертаються до школи. Будемо сподіватися, що локдаун не примусить їх знову сидіти вдома. Отже, вони більше ніж півдня, а то й довше будуть проводити у школі: навчатимуться, займатимуться спортом або творчістю, і звісно, харчуватимуться.

Ми маємо подбати про те, щоб харчування було якісним, поживним та безпечним.

– Останнім часом багато сказано про реформу шкільного харчування, метою якої є покращення здоров’я дітей та підлітків у найближчій перспективі. Але реформа не дасть результату, якщо вдома вони вживатимуть шкідливу їжу, – підкреслює лікар-дієтолог, к.м.н. Олег Швець.

Тобто, нам самим потрібно забути про сардельки з булочками, цукерки і вафлі, та давати дітям у школу корисні продукти, які даруватимуть відчуття ситості. Тоді дитині не захочеться купувати чіпси та печиво, до складу якого входять трансжири.

Що покласти у ланч-бокс

По-перше, виберіть продукти, що містять багато білка: цільнозерновий хліб, горіхи, твердий сир, яйця тощо.

Не використовуйте плавлений сир, майонез, кетчуп та інші магазинні намазки.

Вибирайте начинку для сандвіча нежирну: м’ясо курки або індички, тунець, нежирний твердий сир.

Не нехтуйте фруктами та овочами: додайте помідори чері, довгі шматочки моркви, огірка, селери.

Розберіть на скибочки апельсин або мандарин, поріжте яблуко.

Замість цукерок покладіть сухофрукти: родзинки, курагу, яблука, фініки. Але не забувайте, що ці фрукти можуть прилипати до зубів, і якщо ними зловживати, може виникнути карієс. Привчіть дитину полоскати рота після їжі.

Збирайте ланч-бокс разом

Кожна дитина має власні харчові звички. Дехто не любить кислих яблук чи мандаринів, помідорів або огірків. Залучіть дитину до підготовки шкільного сніданку. Виберіть яскравий ланч-бокс з кількома відділеннями, щоб продукти не змішувалися.

Бокс-меню

Ось приклади здорових ланч-боксів для школяра.

Бутерброд з цільнозерновим хлібом, двома столовими ложками нежирного м’якого сиру, мілко нарізаним огірком та селерою з листям зеленого салату, яблуко, кекс, пляшечка води.

Салат з помідора, огірка, перцю солодкого, із додаванням квасолі, тунця, сухими травами, шматок цільнозернового хліба, мандарин, 200 мл йогурту.

Хумус з овочами, завернутий у лаваш, п’ять помідорів чері, йогурт із замороженими ягодами, пляшечка води.

Пам’ятайте про харчову безпеку. Давайте підліткам та дітям тільки такі продукти, які не можуть зіпсуватися протягом часу, проведеного у школі.

Українські діти вживають забагато цукру, вважає міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко. Кількість удвічі, а іноді утричі перевищує денну норму. Джерелом зайвого цукру є й солодкі газовані напої. Крім того, українські діти мало рухаються. Зміна системи харчування у школах дасть змогу запобігти розвитку різних захворювань, зокрема ожирінню.