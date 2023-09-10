Президент Асоціації дієтологів України, консультант із громадського здоров’я МОЗ України Олег Швець пояснив, як недорого та економно зібрати корисний ланч-бокс для шкільного перекусу.

1. Залучайте дітей до підготовки ланч-боксу: вони з більшою ймовірністю з’їдять те, що допомогли скласти. Будьте креативними та робіть ланч-бокси яскравими, додавайте різні продукти.

2 Беріть за основу шкільних перекусів продукти, що надовго дають відчуття ситості. До таких належать продукти з високим вмістом білка (хліб, зернові батончики, горіхи, сир, яйця тощо).

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3. Готуйте бутерброди та сендвічі з цільнозернового хліба. Слід привчати дитину до нього поступово – спершу спробуйте приготувати бутерброд з однієї скибочки білого або чорного хліба та однієї скибочки цільнозернового хліба.

4. Не використовуйте в бутербродах майонез, крем-сир та інші магазинні намазки.

5. Обирайте начинку для бутерброда з помірним вмістом жиру. Це може бути нежирне м’ясо (наприклад, курка або індичка), риба (тунець або лосось), сир із низьким вмістом жиру.

6. Завжди додавайте в бутерброди зелений салат і овочі. Обирайте помідори чері або палички з моркви, огірка, селери та перцю. В окреме відділення ланч-боксу покладіть нежирний хумус або інший соус – з ним дітям буде смачніше їсти овочі.

7. Завжди кладіть шматочки фруктів і ягоди, які легко з’їсти дитині за один раз. Банан, порізане яблуко або груша, вимита лохина, шматочки мандарина або апельсина, скибочки дині. Полийте фрукти лимонним соком, щоб вони не коричневіли. У зимовий сезон можна давати консервовані фрукти без додавання цукру.

8. Замість фруктових або шоколадних батончиків кладіть у ланч-бокс корисні сухофрукти, наприклад родзинки та курагу. Замініть тістечка на шоколад, цільнозернові батончики та печиво.

9. Обирайте йогурти з низьким вмістом жиру та цукру. Краще зупинитися на білому йогурті, в який можна додати власні фрукти чи ягоди.

10. Якщо сир містить багато жиру та солі, то покладіть його меншу скибочку. Намагайтеся віддавати перевагу нежирним і помірно солоним сортам сиру.