Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Cпецтеми Відео
Діти

Перший візит до гінеколога: як має проходити огляд дівчинки у жіночого лікаря

6 Січня 2022, 12:37
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
девочка и врач
Джерело: Depositphotos

Перший візит до гінеколога, як і до стоматолога, залишається в пам’яті на все життя. І якщо перший похід був пов’язаний зі страхом та неприємними відчуттями, позбутися цього жінці буває дуже складно.

Коли і як потрібно вперше повести дівчинку до жіночого лікаря, розповідає акушер-гінеколог Ольга Білоконь у своєму Instagram.

У розвинутих країнах лікарі рекомендують проводити первинний огляд дівчаток у 13-15 років. Важливо, щоб дитина після першого походу до гінеколога мала позитивні емоції. Це сприятиме звичці турбуватися про своє жіноче здоров’я, тіло та формуванню довіри до лікаря.

Якщо лікар-гінеколог чоловічої статі, то під час огляду та спілкування потрібна присутність матері, повнолітньої сестри або ж медичної сестри.

Якщо у дівчинки немає скарг, лікар пояснить, як повинно змінюватись її тіло, що є нормальним, а що — ні.

Під час першого відвідування гінеколога проводять загальний медичний огляд: вимірюють зріст, вагу, артеріальний тиск, оглядають молочні залози.

Саме в цей час лікар може навчити дівчинку, як проводити самостійне обстеження грудей. Що важливо для раннього виявлення пухлин.

На кріслі огляди практикують з 21 року або ж раніше, якщо дівчина почала статеве життя. До цього моменту краще проводити лише зовнішнє обстеження. Але якщо є виділення чи підозра на інфекції, що передаються статевим шляхом (ІПСШ), інші скарги — огляд на кріслі може бути проведено набагато раніше.

Такі захворювання, як пухлини малого тазу, передчасний статевий розвиток та захворювання області вульви може виявити і педіатр. За необхідності він направляє дитину до вузького фахівця.

Найчастіше гінекологічні проблеми у дітей викликані недотриманням правил гігієни.

– Отже, не потрібно  брати мазки на флору/посіви в дівчинки, яка не живе статевим життям і не має скарг, – радить лікарка.

Візит до гінеколога не потрібно відтерміновувати якщо:

  • з моменту останньої менструації минуло три й більше місяці
  • є біль у животі
  • є виділення з піхви з неприємним запахом та підвищується температура тіла
  • менструації рясні та тривалі
  • менструації не почалися до 15 років
  • менструації нерегулярні (цикл менше 21 або більше 45-60 днів).
  • дівчинка почала вести статеве життя.

Під час менструацій зазвичай виникає несильний біль. Якщо живіт болить дуже, то це може свідчити про запалення або наявність захворювань.

Джерело
сайт Вікна
Теги
поради лікаря
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка