Перший візит до гінеколога, як і до стоматолога, залишається в пам’яті на все життя. І якщо перший похід був пов’язаний зі страхом та неприємними відчуттями, позбутися цього жінці буває дуже складно.

Коли і як потрібно вперше повести дівчинку до жіночого лікаря, розповідає акушер-гінеколог Ольга Білоконь у своєму Instagram.

У розвинутих країнах лікарі рекомендують проводити первинний огляд дівчаток у 13-15 років. Важливо, щоб дитина після першого походу до гінеколога мала позитивні емоції. Це сприятиме звичці турбуватися про своє жіноче здоров’я, тіло та формуванню довіри до лікаря.

Якщо лікар-гінеколог чоловічої статі, то під час огляду та спілкування потрібна присутність матері, повнолітньої сестри або ж медичної сестри.

Якщо у дівчинки немає скарг, лікар пояснить, як повинно змінюватись її тіло, що є нормальним, а що — ні.

Під час першого відвідування гінеколога проводять загальний медичний огляд: вимірюють зріст, вагу, артеріальний тиск, оглядають молочні залози.

Саме в цей час лікар може навчити дівчинку, як проводити самостійне обстеження грудей. Що важливо для раннього виявлення пухлин.

На кріслі огляди практикують з 21 року або ж раніше, якщо дівчина почала статеве життя. До цього моменту краще проводити лише зовнішнє обстеження. Але якщо є виділення чи підозра на інфекції, що передаються статевим шляхом (ІПСШ), інші скарги — огляд на кріслі може бути проведено набагато раніше.

Такі захворювання, як пухлини малого тазу, передчасний статевий розвиток та захворювання області вульви може виявити і педіатр. За необхідності він направляє дитину до вузького фахівця.

Найчастіше гінекологічні проблеми у дітей викликані недотриманням правил гігієни.

– Отже, не потрібно брати мазки на флору/посіви в дівчинки, яка не живе статевим життям і не має скарг, – радить лікарка.

Візит до гінеколога не потрібно відтерміновувати якщо:

з моменту останньої менструації минуло три й більше місяці

є біль у животі

є виділення з піхви з неприємним запахом та підвищується температура тіла

менструації рясні та тривалі

менструації не почалися до 15 років

менструації нерегулярні (цикл менше 21 або більше 45-60 днів).

дівчинка почала вести статеве життя.

Під час менструацій зазвичай виникає несильний біль. Якщо живіт болить дуже, то це може свідчити про запалення або наявність захворювань.