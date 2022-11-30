Сьогодні однією з проблем освітнього процесу в умовах дистанційного навчання є обмеження рухової активності дитини. Природно, що дитячий організм це найбільше відчуває, адже потребує постійної рухливості, живого спілкування із друзями.

Крім того, достатня фізична активність запобігає стресу та покращує настрій, розвиває спритність і гнучкість, зменшує ризик травм, покращує мозкову діяльність та творчі здібності. Тому вкрай важливо забезпечити фізичну активність дитини протягом дня.

Яким чином це можна зробити Фактам ICTV розповіла лікар ЛФК вищої категорії КНП Вінницька обласна дитяча клінічна лікарня ВОР, Попова Ірина.

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Ранкова гімнастика має обов’язково входити в розпорядок дня дитини та проводитись зранку після пробудження від сну. В комплекс потрібно включити вправи для всіх груп м’язів, на гнучкість та дихальні вправи. Не потрібно виконувати вправи статичного характеру, з обтяженнями, на витривалість (наприклад тривалий біг).

Кожну вправу слід починати в повільному темпі з невеликою амплітудою рухів. Між серіями з двох-трьох вправ виконуються вправи на розслаблення або повільній біг протягом 10-20 секунд. Ранкова гімнастика може поєднуватися з самомасажем і загартовуванням організму.

Фізкультурні “п’ятихвилинки” протягом дня вберігають від утоми, сприяють підтримці працездатності тощо. Вправи можна виконувати в перервах між заняттями. Зазвичай це прості загально-розвивальні вправи (нахили, повороти голови, кругові рухи в плечових, ліктьових суглобах), ізометричні (максимальна напруга і розслаблення м’язів кистей, рук, ніг, тулуба), спеціальні вправи для м’язів очей (рухи очей вправо-вліво, вгору-вниз, кругові рухи).

Можна тренуватися і онлайн після уроків. Однак в цьому випадку потрібно бути обережними при виборі занять, та переконатись, що вправи підходять дитині за віком та станом здоров’я.

Прогулянки на вулиці, ходіння сходами або ж навіть ходьба по квартирі допоможе не втрачати тонус м’язів та покращити кровообіг.

Не забуваємо про домашні рухливі ігри або танці з дітьми, тренажери, обруч, скакалка тощо.

Завжди пам’ятаємо про необхідність слідкувати за самопочуттям дитини.