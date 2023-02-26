Війна змінила та наклала негативний відбиток на здоров’я не лише дорослих, а й дітей.

Більшість з них нині ведуть малоактивний спосіб життя. Замість того аби ходити до школи, вчаться дистанційно. Через часті повітряні тривоги практично не гуляють. А більшість часу проводять, сидячи за комп’ютерами чи з телефонами в руках.

Нині це є однією з причин набирання зайвої ваги. Про ожиріння у дітей та як з ним боротися, Фактам ICTV розповіла дієтологиня Людмила Рибак.

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Навіть якщо дитина й не переїдає, через малоактивний спосіб життя калорії не спалюються у необхідній кількості. І як наслідок, це перетворюється у жирові відкладення на животі та боках.

Поки батьків немає вдома, мало хто з дітей харчується правильно та вчасно. Можуть пропускати сніданки, обіди, а досхочу наїдаються уже ввечері, коли повертаються батьки. А замість повноцінного харчування, яке повинно бути в дитини, перекушують переважно солодощами. Бо для них так простіше. І часом це й зручно для багатьох батьків.

– Найпростіше, що лишають на столі для дитини – це бутерброди з майонезом і ковбасою. Тобто дитина може цілий день їсти хліб. В кращому випадку з маслом, а зазвичай – з майонезом, – каже дієтологиня.

Тож організм не отримує повноцінно ні вуглеводів, ні білків, ні жирів. Раціон вщент зруйнований цукерками, вафельками, тортиками, і хлібом.

Дуже важливо збагнути, що в дитячому віці формується організм, і основою цього є білок. Аби дитина росла здоровою, їй треба їсти яйця, молочні продукти, м’ясо, рибу, багато овочів та фруктів. Це є основа та запорука здорової дитини. А ще в раціоні має бути масло, і чим жирніше, тим краще.

Однією з причин зайвої ваги є солодощі. Вони шкідливі, тому варто намагатися їх просто не купувати.

– Приміром, можна обрати один “святковий” день на тиждень, коли дозволятимете з’їсти трішки солодощів. Проте треба окреслити дитині, скільки саме: наприклад, шматочок тортика, кілька цукерок. Вони не повинні бути у вільному доступі, – радить Людмила Рибак.

А потім поступово солодощі замінювати на фрукти чи сирну запіканку з бананом.

Дієтологиня радить відмовитися в дитячому раціоні від цукру, замість компотів чи солодких газованих напоїв навчити дитину пити звичайну воду.

Забути про пластівці з молоком, які не мають нічого спільного зі здоровим харчуванням. І відмовитись від усіх смажених страв, які краще запікати або готувати на пару.

На день дитині буде достатньо 120 г м’яса або ж 170 г риби. Овочі можна їсти в необмеженій кількості, якщо немає протипоказань.

Найкращий сніданок для дитини – це омлет або варені яйця. Якщо трьох прийомів їжі недостатньо, можна робити перекуси, випивши склянку йогурту без наповнювачів, кефіру чи ряжанки, і додавши один фрукт.

Аби позбутися зайвої ваги, варто дотримуватися дієти. Дієтологиня пропонує один з варіантів тижневого меню для схуднення дитини.

Зразок меню на тиждень для дитини

Риба повинна бути нежирна – хек, минтай, тріска, якщо червона – то горбуша. Вживати запечене м’ясо птиці чи телятини. Молочна продукція повинна бути до 3% жирності. Хліб – цільнозерновий, без дріжджів.

А хлібці можна всі, крім кукурудзяних та рисових. Супи можна готувати з додаванням спецій та врахуванням смакових уподобань дитини, до салатів додавати 2-3 чайних ложки різноманітної олії. Вечеряти треба за 3 години до сну.

1 день

Сніданок. Омлет з двох яєць, два невеликих свіжих огірка або один солений, два хлібці та половинка банана.

Перекус. 250 мл йогурту без наповнювачів, половинка банана.

Обід. 180 г тушкованої риби, 100 г салату з буряка, два хлібці, один апельсин.

Перекус. 250 мл йогурту без наповнювачів, половинка банана.

Вечеря. Звичайна порція овочевого супу зі 100 г м’яса, 30 г хліба, одне яблуко.

2 день

Сніданок. 150 г домашніх сирників, 100 мл йогурту, одне яблуко.

Перекус. 30 г сиру моцарела.

Обід. 120 г печених котлет, 180 г овочевого салату, два хлібці, чай, одне яблуко.

Перекус. 30 г сиру моцарела.

Вечеря. Омлет з двох яєць і чотирма шампіньйонами, одним помідором, один хлібець, дві мандаринки.

3 день

Сніданок. 140 г кисломолочного сиру з 3 ст. ложки йогурту, половинка банана.

Перекус. 250 мл кефіру, половинка банана.

Обід. 120 г печеної курки, 170 г броколі, приготованих на пару, два хлібці, одне яблуко.

Перекус. 250 мл кефіру, половинка банана.

Вечеря. Суп овочевий зі 100 г фрикадельок, 30 гр хліба, одне ківі.

4 день

Сніданок. Два хлібці, тонко намащені консервованим тунцем, одне варене яйце, одне яблуко.

Перекус. 200 мл ряжанки, два ківі.

Обід. 120 г печених котлет, 100 г салату з буряка, два хлібці, два ківі.

Перекус. 200 мл ряжанки, половинка банана.

Вечеря. Суп овочевий зі 170 г риби, 30 г хліба, одне яблуко.

5 день

Сніданок. Салат – одне варене яйце, 40 г тунця, помідор, зелень, заправлений олією, один хлібець.

Перекус. 200 мл ряжанки, половинка банана.

Обід. 120 г печених котлет, 200 г тушкованого або печеного кабачка, два хлібці.

Перекус. 200 мл ряжанки, половинка банана.

Вечеря. 150 г домашніх сирників, 250 мл йогурту, одне яблуко.

6 день

Сніданок. Омлет з двох яєць, 100 г салату з буряка, одне яблуко.

Перекус. Дві мандаринки.

Обід. 100 г печених котлет, 150 г броколі на пару, два хлібці, два ківі.

Перекус. Дві мандаринки.

Вечеря. 120 г запеченого м’яса, 170 г овочів, два хлібці, одне яблуко.

7 день

Сніданок. 150 г кисломолочного сиру з додаванням трьох столових ложок йогурту, половинка банана.

Перекус. 250 мл ряжанки, одне яблуко.

Обід. 160 г печеної риби, 160 г овочевого салату, два хлібці, одне яблуко.

Перекус. 250 мл ряжанки, одне яблуко.

Вечеря. 150 г печеного гарбуза, 100 г печеного м’яса, 30 г хліба, половинка банана.

Щодня треба випивати 2-2,5 л води.

При дотриманні такої дієти за тиждень можна скинути від 500 г до 1 кг зайвої ваги.