Вчені Європейського коледжу нейропсихофармакології під час дослідження дійшли висновку, що суворе виховання може змінити те, як тіло читає ДНК дітей, що збільшує біологічний ризик депресії в підлітковому і в більш пізньому віці.

За словами вчених, жорстке виховання з фізичними покараннями та психологічними маніпуляціями може посилити додатковий набір інструкцій щодо того, як ген зчитується, щоб стати жорстко пов‘язаним з ДНК.

Є деякі ознаки того, що ці зміни самі собою можуть схиляти зростаючу дитину до депресії.

Зараз дивляться

Дослідники спостерігали підлітків, хлопчиків та дівчат віком від 12 до 16 років, 21 з яких повідомили про хороше виховання та 23 — про жорстке. Причому багато хто з тих, хто випробував на собі жорстке виховання, демонстрували початкові субклінічні ознаки депресії.

Потім дослідники виміряли діапазон метилювання в більш ніж 450 тис. місцях в ДНК кожного учасника і виявили, що він був значно вищим у тих, хто повідомив про жорстке виховання.

Метилювання – це процес, який відбувається, коли до ДНК додають невелику хімічну молекулу, змінюючи спосіб читання інструкцій, записаних у нашій ДНК: наприклад, метилювання може збільшувати або зменшувати кількість ферменту, виробленого геном.

За словами професора Крістіана Вінкерса з кафедри психіатрії Медичного центру Амстердамського університету, який не брав участі в дослідженні, це надзвичайно важлива робота для розуміння механізмів того, як несприятливі переживання в дитинстві мають довічні наслідки як для психічного, так і для фізичного здоров’я.