Медики та дієтологи склали список продуктів, які мають бути в раціоні всіх без винятку жінок для підтримки молодості та краси. Вони позитивно впливають на здоров’я і покращують зовнішній вигляд.

Звісно, повноцінне здорове харчування охоплює набагато більше продуктів, але дієтологи, які опікуються жіночим здоров’ям, наполягають, що щоденно в раціоні кожної жінки, незалежно від віку, має бути хоча б кілька продуктів із запропонованого переліку.

Наголошуємо: щодня, в раціоні кожної жінки.

1. Шпинат містить мінерали, вітаміни, мікро- та макроелементи, потрібні для красивої шкіри та стабільної роботи організму. Ця зелень є джерелом заліза, що допомагає поліпшити якість крові та відновити енергію. Вона також багата на фолієву кислоту.

Дієтологи наполягають, що шпинат краще їсти в приготованому, а не сирому вигляді. Під час нагрівання вітаміни, що містяться в шпинаті, краще засвоюються організмом, забезпечуючи вищий рівень вітамінів А і Е, білка, кальцію і важливих каротиноїдів, таких, як бета-каротин і лютеїн.

2. Цвітна капуста позитивно впливає на стан шкіри завдяки цінним мікроелементам, а також захищає від раку, сприяє зниженню ваги і гарному самопочуттю.

3. Помідори багаті на потужний антиоксидант лікопин. Вони допомагають боротися з вільними радикалами і захищають клітини від пошкодження. Це справжнє джерело молодості.

Дослідження вчених Університету Рутгерса доводять, що помідори також можуть захистити від раку молочної залози. Так, у 70 жінок у постменопаузі, які дотримувалися дієти, багатої на помідори, через 10 тижнів спостерігалося підвищення рівня адипонектину (гормону, що регулює рівень жиру/цукру в крові) на 9%, що допомагає знизити ризик розвитку раку молочної залози.

4. Чорниця сприяє гарному кольору обличчя, допомагає запобігти віковим захворюванням і є потужним антиоксидантом. Університет Тафтса дійшов висновку, що чорниця навіть може повернути назад короткочасну втрату пам’яті, ще більше відтермінувавши старіння.

5. Сочевиця багата на клітковину і білок, а також на залізо. Цей продукт знижує рівень холестерину та допомагає регулювати гормони, що важливо для гарного зовнішнього вигляду. Дослідження довели, що сочевиця полегшує симптоми ПМС і менопаузи. Якщо сочевиця вам не до смаку, спробуйте чорну квасолю або нут як альтернативу

6. Грецький йогурт містить багато білка, якого катастрофічно не вистачає в раціоні більшості сучасних людей, що особливо гостро проявляється в зрілому віці. Дослідження підтвердили – 25% жінок від 40 років не споживають достатньої кількості білка, попри все більшу потребу в ньому.

Коли ми стаємо старшими, наш метаболізм природним чином починає сповільнюватися, чому можуть допомогти силові тренування і дієта, багата на білок. Білок також допомагає схуднути, довше зберігаючи відчуття ситості, отже, знижуючи ймовірність того, що ви з’їсте на перекус нездорову їжу.

7. Червона риба містить цінні елементи, які уповільнюють процеси старіння. Риба жирних сортів також допомагає підтримувати здоров’я серця, захищає зір і сприяє сяйву шкіри. Лосось обов’язково має бути в раціоні вагітних, бо дуже корисний для плода, що розвивається.

8. Білий чай містить найбільшу кількість антиоксидантів. Він допомагає знизити рівень холестерину, кров’яний тиск і ризик захворіти на рак, а також уповільнює процеси старіння. Білий чай найменш оброблений з усіх. За словами дослідників Орегонського державного університету, саме підвищений рівень поліфенолів, що містяться в білому чаї, підвищує його потенціал боротьби з раком.

9. Журавлинний сік – чудове джерело вітаміну С і марганцю, що допомагає йому боротися з інфекціями сечовивідних шляхів, на які страждає багато жінок. Потужна бактеріальна антиадгезійна активність проявляється завдяки вмісту проантоціанідину.

10. Попкорн. Не дивуйтеся. Попкорн, на відміну від чипсів – легкий і багатий антиоксидантами повітряний перекус. Тільки не варто додавати вершкове масло.

Джерело: Real Buzz