Кожна людина іноді потерпає від головного болю. Водночас багато хто звик ігнорувати його або самостійно пити ліки.

У Національній службі здоров’я Британії назвали види головного болю, які не можна ігнорувати.

Головний біль напруги

Його провокують стрес, зневоднення, голод, а також напружена робота очей.

Якщо він непокоїть дуже часто, потрібно звернутися до фахівця.

Мігрень

Про неї сигналізують пульсуючий біль з одного боку, нудота, чутливість до світла. Якщо напади повторюються понад п’ять разів на місяць, це тривожна ознака.

Синусові головні болі

Тупий біль у передній частині обличчя, який зачіпає носові пазухи, сигналізує про застудні захворювання та алергію. У такому разі краще пройти обстеження.

Кластерний головний біль

Гострі болі навколо очної ямки зустрічаються досить рідко. Якщо вони з’явилися, варто негайно звернутися до лікаря.

Гормональний головний біль

Якщо головний біль пов’язаний з коливанням рівня гормонів, це також привід піти до лікарні.

Водночас впоратися з головним болем можна, якщо пити багато води, висипатися, достатньо відпочивати, уникати стресів.

Джерело: NHS