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5 видів головного болю, які не можна ігнорувати

21 Січня 2022, 12:36
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
головний біль
Джерело: Depositphotos

Кожна людина іноді потерпає від головного болю. Водночас багато хто звик ігнорувати його або самостійно пити ліки.

У Національній службі здоров’я Британії назвали види головного болю, які не можна ігнорувати.

  • Головний біль напруги

Його провокують стрес, зневоднення, голод, а також напружена робота очей.

Якщо він непокоїть дуже часто, потрібно звернутися до фахівця.

  • Мігрень

Про неї сигналізують пульсуючий біль з одного боку, нудота, чутливість до світла. Якщо напади повторюються понад п’ять разів на місяць, це тривожна ознака.

  • Синусові головні болі

Тупий біль у передній частині обличчя, який зачіпає носові пазухи, сигналізує про застудні захворювання та алергію. У такому разі краще пройти обстеження.

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  • Кластерний головний біль

Гострі болі навколо очної ямки зустрічаються досить рідко. Якщо вони з’явилися, варто негайно звернутися до лікаря.

  • Гормональний головний біль

Якщо головний біль пов’язаний з коливанням рівня гормонів, це також привід піти до лікарні.

Водночас впоратися з головним болем можна, якщо пити багато води, висипатися, достатньо відпочивати, уникати стресів.

Джерело: NHS

Теги
Біль , Дослідження
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