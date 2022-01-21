Кожна людина іноді потерпає від головного болю. Водночас багато хто звик ігнорувати його або самостійно пити ліки.
У Національній службі здоров’я Британії назвали види головного болю, які не можна ігнорувати.
- Головний біль напруги
Його провокують стрес, зневоднення, голод, а також напружена робота очей.
Якщо він непокоїть дуже часто, потрібно звернутися до фахівця.
- Мігрень
Про неї сигналізують пульсуючий біль з одного боку, нудота, чутливість до світла. Якщо напади повторюються понад п’ять разів на місяць, це тривожна ознака.
- Синусові головні болі
Тупий біль у передній частині обличчя, який зачіпає носові пазухи, сигналізує про застудні захворювання та алергію. У такому разі краще пройти обстеження.
- Кластерний головний біль
Гострі болі навколо очної ямки зустрічаються досить рідко. Якщо вони з’явилися, варто негайно звернутися до лікаря.
- Гормональний головний біль
Якщо головний біль пов’язаний з коливанням рівня гормонів, це також привід піти до лікарні.
Водночас впоратися з головним болем можна, якщо пити багато води, висипатися, достатньо відпочивати, уникати стресів.
Джерело: NHS