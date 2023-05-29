Психолог Вікторія Островська в коментарі Фактам ICTV розповіла, як підготувати себе до майбутньої хірургічної операції, знизити рівень тривожності та страху.

– Звістка про операцію часто викликає у нас стан шоку: а раптом усе піде не так, як перенесемо анестезію, що покаже гістологія, – каже Вікторія.

За її словами, наш мозок влаштований так, що будь-яка загрозлива нам ситуація вмикає інстинкт самозбереження: з’являється страх, тривога, деструктивні думки. І все це природний процес нашої психіки.

Читайте також: Психологи назвали способи висловлювати злість без шкоди для оточення

Як підготуватися до операції і знизити тривогу

Знайдіть лікаря (хірурга), якому ви повністю довіряєте. Не бійтеся ставити запитання, які вас хвилюють, випишіть собі все, що вас турбує, щоб не забути спитати на прийомі.

Обговоріть усі питання з вашим анестезіологом. Пам’ятайте, що перед наркозом ваш організм повністю перевірять і залежно від результатів підберуть препарат, який вам підходить.

Намагайтеся не зациклюватися на думках про операцію і результати гістології. Займайтеся улюбленою справою, спортом, ходіть на зустрічі з друзями, багато гуляйте, дивіться позитивні фільми, приділяйте час улюбленому хобі або роботі.

Із вдячністю приймайте підтримку друзів і рідних людей.

Після операції, у період реабілітації, який може тривати до року, можуть з’явитися апатія, пригніченість. Тому, якщо є можливість працювати онлайн, працюйте. Намагайтеся частіше гуляти, читайте, заведіть щоденник і плануйте, чим ви будете займатися щодня.

Пам’ятайте, що головне – не вводити себе в негативний руйнівний стан, з якого потім дуже важко вибратися.

Якщо все ж не можете впоратися зі своїм емоційним станом і деструктивні думки не полишають, зверніться по допомогу до психолога або психотерапевта.