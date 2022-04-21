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Ангулярний хейліт: причини появи заїд та як з ними боротися

21 Квітня 2022, 20:00
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
Ангулярний хейліт: причини появи заїд та як з ними боротися
Джерело: Depositphotos

Ангулярний хейліт (заїди) – це запалення шкіри та слизової оболонки куточків губ. Він буває гострим та хронічним.

Терапевт Анна Бакшеєва розповіла про причини захворювання та як з ним боротися.

– Виникає внаслідок надмірного зволоження слиною та мацерації (набухання епідермісу) шкіри, що створює ідеальні умови для приєднання інфекції: частіше – грибків Candida, рідше – золотистого стафілококу, – говорить Анна Бакшеєва.

Причини:

  • похилий вік;
  • носіння зубних протезів та ортодонтичних пристроїв;
  • ксеростомія (сухість у роті) – первинна чи вторинна;
  • грибкова інфекція ротової порожнини (особливо у пацієнтів, які користуються інгаляційними ГК для лікування астми);
  • погана гігієна ротової порожнини;
  • облизування губ;
  • недостатність фолієвої кислоти, цинку, заліза, вітамінів В6, В2, В3;
  • діабет ІІ типу;
  • імунодефіцит;
  • контактний/алергічний дерматит;
  • атопічний дерматит;
  • прийом медикаментів.
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Однобічний хейліт зазвичай спричинений травмою, краще лікується і швидше загоюється, двобічний – часто інфекційний, рецидивує і лікується довше.

Як боротися із заїдами:

  • гігієна ротової порожнини – двічі на день;
  • користуватися зубною ниткою;
  • зубна паста з фтором;
  • регулярно відвідувати стоматолога;
  • не облизувати губи, не чіпати їх руками;
  • не цілуватися під час загострення;
  • уникати травмування губ зубною ниткою.

Під час сухості у роті:

  • пити достатньо води;
  • вживати напої без цукру;
  • уникати алкоголю, кави, нікотину;
  • нормалізувати носове дихання;
  • зволожувати повітря.

Бар’єрні засоби для захисту шкіри від мацерації:

  • цинкова паста;
  • вазелін.
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Лікування основного захворювання:

  • цукровий діабет;
  • системні захворювання сполучної тканини;
  • дефіцит вітамінів;
  • імуносупресивні стани;
  • захворювання шкіри;
  • розлади харчування;
  • запальні захворювання кишківника.

Важливе лікування не лише основного захворювання, а й вторинної інфекції, у цьому допоможуть протигрибкові чи антибактеріальні мазі.

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