Ангулярний хейліт (заїди) – це запалення шкіри та слизової оболонки куточків губ. Він буває гострим та хронічним.

Терапевт Анна Бакшеєва розповіла про причини захворювання та як з ним боротися.

– Виникає внаслідок надмірного зволоження слиною та мацерації (набухання епідермісу) шкіри, що створює ідеальні умови для приєднання інфекції: частіше – грибків Candida, рідше – золотистого стафілококу, – говорить Анна Бакшеєва.

Причини:

похилий вік;

носіння зубних протезів та ортодонтичних пристроїв;

ксеростомія (сухість у роті) – первинна чи вторинна;

грибкова інфекція ротової порожнини (особливо у пацієнтів, які користуються інгаляційними ГК для лікування астми);

погана гігієна ротової порожнини;

облизування губ;

недостатність фолієвої кислоти, цинку, заліза, вітамінів В6, В2, В3;

діабет ІІ типу;

імунодефіцит;

контактний/алергічний дерматит;

атопічний дерматит;

прийом медикаментів.

Однобічний хейліт зазвичай спричинений травмою, краще лікується і швидше загоюється, двобічний – часто інфекційний, рецидивує і лікується довше.

Як боротися із заїдами:

гігієна ротової порожнини – двічі на день;

користуватися зубною ниткою;

зубна паста з фтором;

регулярно відвідувати стоматолога;

не облизувати губи, не чіпати їх руками;

не цілуватися під час загострення;

уникати травмування губ зубною ниткою.

Під час сухості у роті:

пити достатньо води;

вживати напої без цукру;

уникати алкоголю, кави, нікотину;

нормалізувати носове дихання;

зволожувати повітря.

Бар’єрні засоби для захисту шкіри від мацерації:

цинкова паста;

вазелін.

Лікування основного захворювання:

цукровий діабет;

системні захворювання сполучної тканини;

дефіцит вітамінів;

імуносупресивні стани;

захворювання шкіри;

розлади харчування;

запальні захворювання кишківника.

Важливе лікування не лише основного захворювання, а й вторинної інфекції, у цьому допоможуть протигрибкові чи антибактеріальні мазі.