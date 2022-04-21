Ангулярний хейліт (заїди) – це запалення шкіри та слизової оболонки куточків губ. Він буває гострим та хронічним.
Терапевт Анна Бакшеєва розповіла про причини захворювання та як з ним боротися.
– Виникає внаслідок надмірного зволоження слиною та мацерації (набухання епідермісу) шкіри, що створює ідеальні умови для приєднання інфекції: частіше – грибків Candida, рідше – золотистого стафілококу, – говорить Анна Бакшеєва.
Причини:
- похилий вік;
- носіння зубних протезів та ортодонтичних пристроїв;
- ксеростомія (сухість у роті) – первинна чи вторинна;
- грибкова інфекція ротової порожнини (особливо у пацієнтів, які користуються інгаляційними ГК для лікування астми);
- погана гігієна ротової порожнини;
- облизування губ;
- недостатність фолієвої кислоти, цинку, заліза, вітамінів В6, В2, В3;
- діабет ІІ типу;
- імунодефіцит;
- контактний/алергічний дерматит;
- атопічний дерматит;
- прийом медикаментів.
Однобічний хейліт зазвичай спричинений травмою, краще лікується і швидше загоюється, двобічний – часто інфекційний, рецидивує і лікується довше.
Як боротися із заїдами:
- гігієна ротової порожнини – двічі на день;
- користуватися зубною ниткою;
- зубна паста з фтором;
- регулярно відвідувати стоматолога;
- не облизувати губи, не чіпати їх руками;
- не цілуватися під час загострення;
- уникати травмування губ зубною ниткою.
Під час сухості у роті:
- пити достатньо води;
- вживати напої без цукру;
- уникати алкоголю, кави, нікотину;
- нормалізувати носове дихання;
- зволожувати повітря.
Бар’єрні засоби для захисту шкіри від мацерації:
- цинкова паста;
- вазелін.
Лікування основного захворювання:
- цукровий діабет;
- системні захворювання сполучної тканини;
- дефіцит вітамінів;
- імуносупресивні стани;
- захворювання шкіри;
- розлади харчування;
- запальні захворювання кишківника.
Важливе лікування не лише основного захворювання, а й вторинної інфекції, у цьому допоможуть протигрибкові чи антибактеріальні мазі.