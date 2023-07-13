Психолог Галина Волошина назвала симптоми порушення психічного здоров’я та пояснила, як собі допомогти, якщо ви виявили в себе деякі ознаки ментального розладу.

– Більшість людей досі не надають особливого значення підтримці ментального здоров’я. А дарма, бо воно так само важливе, як і здоров’я фізичне, – стверджує фахівчиня.

Згідно з ВООЗ, ментальне (психічне) здоров’я – це стан благополуччя, за якого людина може реалізовувати власний потенціал, долати стреси, продуктивно працювати та робити внесок у життя своєї спільноти.

За словами психолога, ігнорування власного стану ментального здоров’я може призвести до негативних наслідків, зокрема це:

порушення сну;

порушення харчування;

повторювані прояви агресії у спілкуванні з рідними та друзями;

низький рівень енергії або її відсутність, відмова від звичних активностей;

відчуття апатії та неважливості всього;

відчуття безпорадності або безнадійності;

відчуття незвичайної розгубленості, забудькуватості, дратівливості, смутку, занепокоєння або страху;

сильні перепади настрою;

нав’язливі негативні думки про те, щоб заподіяти шкоду собі або іншим;

віра в речі, які не відповідають дійсності;

неможливість виконувати щоденні завдання.

Дбати про своє ментальне здоров’я вкрай важливо, каже психологиня. Робити це просто. Потрібно дотримуватися таких правил:

підтримувати свій розпорядок дня;

мати збалансоване харчування;

виконувати будь-які фізичні активності;

важливе спілкування з близькими та спільне проведення часу;

виговорюватися (не накопичувати негативні емоції та не пригнічувати їх у собі).

За необхідності варто звертатися до психолога, який допоможе стабілізувати ваш стан і поліпшити якість життя. Пам’ятайте, звернутися до психолога – це так само нормально, як звернутися до лікаря, коли у вас болить голова, закликає психолог.

Джерело: Психологічна підтримка