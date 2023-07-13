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Апатія, безсоння, безпорадність: експерт назвала симптоми розладу психічного здоров’я

13 Липня 2023, 09:50
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
психолог
Джерело: Pixabay

Психолог Галина Волошина назвала симптоми порушення психічного здоров’я та пояснила, як собі допомогти, якщо ви виявили в себе деякі ознаки ментального розладу.

– Більшість людей досі не надають особливого значення підтримці ментального здоров’я. А дарма, бо воно так само важливе, як і здоров’я фізичне, – стверджує фахівчиня.

Згідно з ВООЗ, ментальне (психічне) здоров’я – це стан благополуччя, за якого людина може реалізовувати власний потенціал, долати стреси, продуктивно працювати та робити внесок у життя своєї спільноти.

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За словами психолога, ігнорування власного стану ментального здоров’я може призвести до негативних наслідків, зокрема це:

  • порушення сну;
  • порушення харчування;
  • повторювані прояви агресії у спілкуванні з рідними та друзями;
  • низький рівень енергії або її відсутність, відмова від звичних активностей;
  • відчуття апатії та неважливості всього;
  • відчуття безпорадності або безнадійності;
  • відчуття незвичайної розгубленості, забудькуватості, дратівливості, смутку, занепокоєння або страху;
  • сильні перепади настрою;
  • нав’язливі негативні думки про те, щоб заподіяти шкоду собі або іншим;
  • віра в речі, які не відповідають дійсності;
  • неможливість виконувати щоденні завдання.

Дбати про своє ментальне здоров’я вкрай важливо, каже психологиня. Робити це просто. Потрібно дотримуватися таких правил:

  • підтримувати свій розпорядок дня;
  • мати збалансоване харчування;
  • виконувати будь-які фізичні активності;
  • важливе спілкування з близькими та спільне проведення часу;
  • виговорюватися (не накопичувати негативні емоції та не пригнічувати їх у собі).

За необхідності варто звертатися до психолога, який допоможе стабілізувати ваш стан і поліпшити якість життя. Пам’ятайте, звернутися до психолога – це так само нормально, як звернутися до лікаря, коли у вас болить голова, закликає психолог.

Джерело: Психологічна підтримка

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