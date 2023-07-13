Психолог Галина Волошина назвала симптоми порушення психічного здоров’я та пояснила, як собі допомогти, якщо ви виявили в себе деякі ознаки ментального розладу.
– Більшість людей досі не надають особливого значення підтримці ментального здоров’я. А дарма, бо воно так само важливе, як і здоров’я фізичне, – стверджує фахівчиня.
Згідно з ВООЗ, ментальне (психічне) здоров’я – це стан благополуччя, за якого людина може реалізовувати власний потенціал, долати стреси, продуктивно працювати та робити внесок у життя своєї спільноти.
За словами психолога, ігнорування власного стану ментального здоров’я може призвести до негативних наслідків, зокрема це:
- порушення сну;
- порушення харчування;
- повторювані прояви агресії у спілкуванні з рідними та друзями;
- низький рівень енергії або її відсутність, відмова від звичних активностей;
- відчуття апатії та неважливості всього;
- відчуття безпорадності або безнадійності;
- відчуття незвичайної розгубленості, забудькуватості, дратівливості, смутку, занепокоєння або страху;
- сильні перепади настрою;
- нав’язливі негативні думки про те, щоб заподіяти шкоду собі або іншим;
- віра в речі, які не відповідають дійсності;
- неможливість виконувати щоденні завдання.
Дбати про своє ментальне здоров’я вкрай важливо, каже психологиня. Робити це просто. Потрібно дотримуватися таких правил:
- підтримувати свій розпорядок дня;
- мати збалансоване харчування;
- виконувати будь-які фізичні активності;
- важливе спілкування з близькими та спільне проведення часу;
- виговорюватися (не накопичувати негативні емоції та не пригнічувати їх у собі).
За необхідності варто звертатися до психолога, який допоможе стабілізувати ваш стан і поліпшити якість життя. Пам’ятайте, звернутися до психолога – це так само нормально, як звернутися до лікаря, коли у вас болить голова, закликає психолог.
Джерело: Психологічна підтримка