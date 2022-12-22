Апендицит – одне із найпоширеніших захворювань. Виникає воно при запаленні апендикса – невеликого відростка сліпої кишки. Чи існують специфічні симптоми апендициту у жінок Фактам ICTV розповів лікар-хірург Ужгородської міської поліклініки Михайло Пекарь.

Апендицит завдовжки від 5 до 15 см, діаметром у 10 мм. Його завдання – захищати тонкий кишечник від бактерій. Він не впливає на процеси травлення. Але коли запалюється – відчуття дуже неприємні. Крім того, це небезпечно, бо якщо вчасно не звернутися до лікаря, людина може навіть померти.

Цікаво, що симптоми апендициту у жінок дуже часто можна спутати із проявами різних гінекологічних хвороб. Тому на ознаки апендициту представницям прекрасної статі треба зважати неабияк. І якщо відчули так званий “гострий живіт”, одразу ж варто бігти до лікарні.

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Діагностика апендициту

Апендикс розташований внизу живота, у правій частині кишечника. Причини апендициту – його закупорка . Захворювання буває гострим та хронічним.

Клінічне протікання апендициту у жінок і у чоловіків абсолютно однакові. І немає якихось чітко виокремлених проявів. Єдине, що диференційна діагностика цих станів у жінок і у чоловіків проводиться з різними захворюваннями.

Обстеження хворого починається із загального огляду. Лікар проводить пальпацію живота. І робить лабораторні аналізи крові із пальця, зважає на лейкоцити. Їхня кількість свідчить про те, чи є запальний процес, чи ні.

Аналіз крові бажано робити кожні 3 години, щоб знати динаміку щодо загострення запалення. І перехід апендициту від простої форми до ускладненої. Від цього залежить тактика лікування.

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Інформативними є сучасні методи діагностики апендициту. Це УЗД органів малого тазу та ендоскопія. Часто гострий апендицит у жінок можна сплутати з розривом кісти яєчника, овуляцією, правостороннім пієлонефритом або ж непрохідністю кишечника.

Специфічні симптоми апендициту у жінок

Статистика твердить, що у жінок запалення апендикса відбувається вдвічі частіше, аніж у чоловіків.

Основні ознаки апендициту – це нудота, блювота, гострий біль у животі, висока температура до 38 градусів та напруженість м’язів.

При натисканні на живіт у лежачому положенні, нижче пупка, біль посилюється при спробі піднятися. При вагінальному дослідженні біль посилюється у правій клубовій частині.

У вагітних є свої особливі симптоми апендициту. Біль у животі посилюється при перекочуванні із лівого боку на правий. Якщо ж лягти на правий бік, то у майбутньої матусі починає з’являтися характерний біль справа внизу живота. Крім того, біль посилюється при кашлі або сміху.

До речі, у вагітних, при апендициті, часто біль виникає вгорі живота. І через невеликий час може розходитися по всьому животу. І лише потім зосередяться внизу справа, області апендикса. Біль може з’являтися нападами або ж бути постійним.

Дуже часто люди навіть не зважають на симптоми апендициту увагу. Вдень щось поїли, а увечері починаються у жив оті больові відчуття. Вони звертаються до медиків і кажуть, що вчора боліло ось тут, у ямці. Була нудота і блювота. Через 12-24 години біль потрохи зміщується у праву бічну навколо пупкову ділянку і локалізується уже там.

Лікування апендициту

Гострий апендицит розвивається швидко. Його лікують виключно хірургічно. Якщо підтверджений діагноз, пацієнта госпіталізують і проводять операцію: лапароскопічну або класичну.

При хронічному апендициті, коли є ускладнення, пацієнт, за рекомендацією лікаря, приймає антибіотики, протизапальні препарати. Тоді це запалення знімається. І упродовж від одного місяця до трьох має бути планова операція – видалення апендиксу.

Гостра форма апендициту зустрічається частіше. На жаль, у багатьох випадках, якщо вчасно не звернутися до лікаря, провокує розвиток запалення очеревини – перитоніт, його лікування – тривале. І навіть може призвести до смерті пацієнта.

Як діяти при апендициті

Маскувати прояви апендициту спазмолітиками та анальгетиками не варто. Це сплутує клінічну картину. І навіть досвідчені хірурги, під час огляду пацієнта, можуть мати значні сумніви. Та у будь-якому разі хірурги радять робити оперативне втручання. Щоб не уникнути ускладнень, від яких людина може померти.

Апендицит – це ургентний стан. Якщо відчуваєте болі у животі – у лікарні вас приймуть, навіть без направлення від сімейного лікаря. Хворого оглядають мультидисциплінарною командою, де є хірурги і гінекологи. І спільно визначають тактику дій.