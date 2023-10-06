Примочки з яблучного оцту декому дійсно допомагають на деякий час зменшити неприємні відчуття від шпор на стопах. Але лише декому і лише на певний час.

Тож лікарі не радять надмірно довіряти таким “народним рецептам”.

Різкий біль в області стопи, обмеження рухливості, набряк та інші неприємні симптоми – саме таким чином дають про себе знати, так звані, шпори. У медицині їх називають остеофітами.

Зараз дивляться

Ці гладенькі нарости з кісткової тканини можуть виникати не тільки в області стопи. Іноді вони вражають руки, пальці, коліна, хребет загалом і навіть шию.

Найчастіше шпори дошкуляють людям віком понад 60 років, тим, хто має аутоімунні захворювання, плоскостопість, веде малорухливий спосіб життя.

Надмірна вага, часте травмування м’язів і суглобів, порушення обміну речовин теж вважаються факторами ризику.

Якщо своєчасно не звернутись до фахівця, можна отримати серйозні ускладнення, як-от пошкодження нервових волокон, запущений гнійний процес і навіть некроз м’яких тканин.

Ні, звісно, можна вдатися до так званих, народних рецептів, як от компрес з вареної картоплі чи того ж таки яблучного оцту, і навіть переконати себе, що відчуваєш покращення стану. Але насправді це оманливе відчуття.

Якщо відчуваєш у стопі або інших частинах тіла, близьких до суглобів, гострий біль, спостерігаються набряк і ознаки запалення — обов’язково звернись до лікаря. А до візиту, наклади холодовий компрес, щоб зменшити больові прояви.

При ознаках запалення шпор призначають протизапальні нестероїдні препарати, фізіотерапію, а за складних випадків і хірургічне втручання.

На час лікування і щоб уникнути рецидивів обирайте зручне ортопедичне взуття.

Джерело: Бережи себе