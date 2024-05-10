Часто після пломбування кореневих каналів пацієнти можуть відчувати дискомфорт. Чому болить зуб після пломби, як довго це може тривати і що робити, аби позбутися болю – Фактам ICTV розповіла стоматолог Олена Прудка.

Чому болить зуб після пломби

Біль може виникати за різних причин:

Реакція на матеріал пломби можлива внаслідок механічного подразнення тканини зуба або через закриття порожнини каналу при запальному процесі за межами кореня. Це пов’язано з реакцією нервових закінчень періодонту на новий матеріал пломби.

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Чутливість зуба. Після пломбування зуб може стати чутливим до температури або подразників, зокрема солодкого або кислого.

Крім того, у деяких випадках під час процедури пломбування може бути пошкоджена нервова тканина. Це також може спричинити біль.

Неякісна робота. Якщо пломбу було встановлено неправильно або вона погано прилягає до зуба, може виникнути подразнення слизової оболонки порожнини рота або запалення через інфекцію.

Карієс. Якщо пломба встановлювалася на зуб з карієсом, а інфекція не була повністю видалена під час лікування та санації кореневих каналів, біль може свідчити про розвиток нового карієсу під пломбою.

Як довго може боліти зуб після пломбування

Зазвичай неприємні відчуття зникають через декілька годин після процедури.

– Якщо після пломбування ви відчуваєте біль, і його інтенсивність не зменшується протягом тижня, необхідно звернутися до стоматолога, який встановлював пломбу, для додаткового обстеження та лікування, – радить лікарка.

Що робити якщо болить зуб від пломби

За словами Олени Прудкої, щоб позбутися зубного болю, варто: