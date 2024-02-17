Проба Манту робиться для виявлення туберкульозу – однієї з найнебезпечніших інфекційних хвороб світу. Під час виконання процедури діють певні правила, наприклад – не мочити область тесту.

Факти ICTV запитали у лікаря Юлії Ніколаєнко, чому не можна мочити Манту та що робити, якщо вода все ж потрапила на неї.

Чому не можна мочити Манту

Основна причина полягає в тому, що волога може спотворити результат тесту.

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Проба Манту базується на реакції імунної системи на введений підшкірно туберкулін.

Якщо в момент тесту область уколу буде змочена, розчин може розтікатися, і це призведе до неточностей у визначенні результату.

Однак сучасні проби Манту не повинні змінювати результати під впливом рідини.

– Раніше була інша проба, яка робилась дряпанням по поверхні шкіри. Тоді, справді, мочити шкіру було категорично заборонено, інакше – результат був би хибним, – пояснює лікарка.

Тест Манту, який роблять зараз, здійснюється шляхом внутрішньошкірного введення туберкуліну.

– Вода не може проникнути так глибоко, щоб змішатися з розчином. Тому контакт з водою не повинен впливати на результат проби, – зазначає фахівчиня.

Проте медики все ж часто дотримуються правила: мочити Манту не можна. Лікарі нерідко призначають повторну пробу Манту, якщо попередню намочили.

Що буде, якщо намочити Манту

Побутує думка, що від контакту проби Манту з водою можна заразитися туберкульозом, не варто хвилюватися.

Якщо намочити Манту, результат тесту буде хибним.

У разі неправильного результату лікар може призначити додаткове обстеження, щоб точно впевнитися у відсутності туберкульозу.

– Знову ж таки, сучасну пробу Манту мочити можна, це не впливає на результат проби, – каже лікарка.

Експертка розповідає, що вона радить купатися в душі, але не терти саме місце Манту. Так можна уникнути небажаної реакції, а також уберегтися від розчухування.

Що робити, якщо намочили Манту

Якщо все ж таки намочили Манту, панікувати не варто. Важливо не терти область, де було зроблено введення розчину.

Якщо вода потрапила на місце проведення проби, потрібно злегка промокнути місце рушником.

– Не можна терти, чухати або розчісувати місце щеплення, адже це може призвести до інфікування або спотворення результату, – наголошує фахівчиня.

Хоч яким буде результат, лікареві варто сказати про те, що ви намочили місце проби Манту.