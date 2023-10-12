Біль у нижній частині спини – досить поширена скарга, з якою жінки звертаються до лікаря.

Те, чому болить поперек у жінок і як цього позбутися в домашніх умовах, пояснює сімейна лікарка Ірина Микита.

Біль у попереку у жінок: причини

Гінекологічні проблеми . Ендометріоз, доброякісні утворення у матці, запалення яєчників, опущення матки чи інші захворювання.

. Ендометріоз, доброякісні утворення у матці, запалення яєчників, опущення матки чи інші захворювання. Камені у нирках .

. Напруження м’язів внаслідок фізичного навантаження, сидяча робота або травма.

внаслідок фізичного навантаження, сидяча робота або травма. Остеохондроз, грижі.

– Під остеохондрозом люди часто розуміють так зване відкладення солей, але це не так. Насправді, остеохондроз – це деформація кісткових і хрящових структур хребта, – пояснює Ірина Микита.

Коли звертатися до лікаря

– За гострого болю, особливо, якщо він виникає під час вагітності та супроводжується іншими симптомами, як-от висока температура, зміна кольору сечі, слабкість або нудота, гострий стріляючий біль у спині, – каже Ірина Микита. Зараз дивляться

Як полегшити біль у попереку в домашніх умовах

Відпочинок. Спробуйте уникати надмірних фізичних навантажень. Так відновлюватимуться м’язи.

Ліки без рецепту. Протизапальні засоби (ібупрофен або парацетамол у відповідному дозуванні) допоможуть зменшити запалення та біль.

Йога та вправи на розслаблення знімають напругу в м’язах, допомагають поліпшити гнучкість і зменшують біль.

Масаж. Масажні рухи також знімають м’язову напругу та сприяють розслабленню.

Правильна поза для сидіння допомагає уникнути надмірного тиску на м’язи спини.

Якісний сон. Доросла людина має спати щонайменше 7 годин на добу. Спробуйте забезпечити собі достатню кількість якісного cну.

Контроль маси тіла, якщо у людини є зайва вага.