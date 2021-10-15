Всесвітній день боротьби з раком грудей щорічно відзначають 15 жовтня. Головна мета цього дня – звернути увагу жінок на серйозність цієї проблеми та нагадати про профілактику, яка є вкрай важливою.

Рак молочної залози – на першому місці серед жіночих онкологічних хвороб. Щороку цей діагноз чують понад 16 тис. українок, а щогодини від недуги помирає одна пацієнтка.

Лікар-мамолог Олена Датієнко у коментарі Фактам ICTV розповіла про те, що таке рак грудей, як його вчасно діагностувати та запобігти виникненню.

Що таке рак грудей Рак грудей – злоякісне новоутворення у молочній залозі. Пухлина виникає, коли клітини молочної залози внаслідок мутації змінюються та починають безконтрольно ділитися, розповсюджуючись в оточуючі тканини. Ці клітини формують пухлинний конгломерат, який можна виявити у пацієнта під час пальпації або за допомогою додаткових методів обстеження: УЗД чи мамографія. За словами лікаря, є велика кількість видів пухлин: саркома, лімфома молочної залози, карцинома тощо. Але більшість із них розвиваються з епітелію протоків або залозистих клітин. Справжні причини виникнення раку молочної залози невідомі. Однак нині є багато факторів, які можуть збільшувати ризик розвитку онкології. – На сьогодні їх досить багато – деякі пов’язані із впливом на організм естрогенів – жіночих статевих гормонів, – стверджує спеціаліст. Загалом існують такі фактори ризику: ранній початок менструації у дівчат – до 12 років;

пізня менопауза у жінок – після 55 років;

відсутність вагітностей, пологів;

ожиріння;

паління;

зловживання алкоголем;

тривале вживання гормональних контрацептивів (понад 10 років);

недостатня фізична активність;

наявність доброякісних захворювань молочної залози;

спадковість, наявність раку молочної залози у найближчих родичів. Нині важливу роль займають мутації генів BRCA1, BRCA2 у жінок. Ті, у кого виявили ці гени, мають високий ризик раку молочної залози та яєчників. – Якщо у жінки у роду виявлені випадки раку молочної залози чи яєчників, їм необхідно перевіритися на наявність або ж відсутність цих генів, – застерігає Датієнко.

Симптоми раку молочних залоз зміна шкіри або втягнення шкіри молочної залози;

виразка, зміна кольору соска або молочної залози;

потовщення соска або шкіри грудей;

виділення із соска, крім грудного молока;

біль у соску або втягнення соска;

зменшення однієї з молочних залоз у розмірі;

поява пухлини (збільшених лімфовузлів) у пахвовій області. Ці симптоми можуть свідчити про менш серйозні захворювання, наприклад, кісту чи інфекцію. Але якщо у жінки з’являються скарги, необхідно обов’язково звернутися до лікаря.

Діагностика раку грудей За словами мамолога, найперше, що потрібно зробити, якщо жінка виявила підозріле ущільнення або зміни у молочних залозах, це звернутися до спеціаліста. Під час консультації він зможе оцінити стан пацієнтки та за потреби призначити додаткові обстеження. Щоб дослідити стан молочних залоз, існують такі методи діагностики: УЗД, МРТ залоз із внутрішньовенним контрастуванням та мамографія. Найточніше відрізнити доброякісне утворення від злоякісного можна за допомогою мамографії. Крім того, до лікаря варто звертатися з метою профілактики. Під час спілкування він пояснить, як правильно пальпувати свої залози, та як часто це треба робити, щоб слідкувати за своїм станом та запобігти виникненню раку. – Не завжди жінка може правильно пальпувати свої залози. До цього себе варто привчити. Щомісяця у певний проміжок часу (з 5-го до 10-го дня циклу) обов’язково треба оглядати груди, – наголошує мамолог.

Методи лікування Лікування раку грудей – комплексне, тобто лише один метод не здатен вилікувати жінку від онкології. Тому лікарі використовують різні комбінації методів: хірургічне лікування, променева терапія, хіміотерапія, гормональне лікування тощо. Кожному індивідуально підбирається метод лікування залежно від певних факторів: стадії захворювання, субмолекулярного підтипу пухлини, віку пацієнтки та супутніх патологій. – Одному пацієнту може бути показаний комплекс гормональної терапії із хірургічним лікуванням. І надалі – продовження гормональної терапії. Іншому ж – променева терапія, – розповіла лікар. Щодо хірургічного лікування, то у всьому світі постає питання про максимальні органозберігаючі операції. Тобто видаляються тільки патологічні новоутворення, щоб якнайменше травмувати здорові тканини молочної залози. Таку операцію можна здійснити тоді, коли рак виявлений на ранніх стадіях. – Зараз в Україні – це проблема. Адже багато жінок звертаються за допомогою вже на останніх стадіях. На 3-й стадії хвороби хірурги радять робити мастектомію, тобто видалення усієї молочної залози з регіональними лімфатичними вузлами, – додала Датієнко.