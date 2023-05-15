Лікар-ендокринолог Діана Крилова в коментарі популярному онлайн-ресурсу доказової медицини Бережи себе розповіла про причини появи розтяжок на тілі та способи їхньої профілактики.

За словами медика, розтяжки або стрії – це один із типів рубців, що зазвичай з’являються на шкірі живота, стегон, грудей, плечей і спини. Це доволі поширена проблема, особливо серед жінок.

– Розтяжки не становлять загрози для здоров’я, але вони можуть підвищувати занепокоєння щодо зовнішнього вигляду та спричиняти дискомфорт, – зазначає Діана.

Причини появи розтяжок

Зазвичай рубці такого типу з’являються, коли шкіра розтягується занадто швидко. Наприклад, під час швидкого набору ваги, вагітності або через інтенсивні тренування.

Розтяжки можуть виникати внаслідок гормональних змін в організмі, зокрема під час підліткового періоду. А також за деяких медичних станів, таких як синдром Іценка-Кушинга або Марфана.

Основну роль в утворенні стрій відіграють гормональні процеси, зокрема гормони надниркових залоз, жіночі та чоловічі статеві гормони. Саме вони впливають на формування колагенових волокон у шкірі, її пружність і зволоженість.

Підлітковий вік – період дуже активної гормональної перебудови організму та інколи прискореного росту. Шкіра може не встигати за цими бурхливими змінами. Так утворюються мікропошкодження волокон, що призводить до рубцевих змін у дермі (шарі шкіри).

За словами ендокринолога, розтяжки зазвичай не потребують медичного втручання. Однак якщо вони спричиняють біль, свербіж або подразнення, слід звернутися до фахівця. Лікар може призначити засоби для зменшення дискомфорту або порекомендувати лазерну терапію.

Як запобігти розтяжкам

Повністю запобігти розтяжкам неможливо, каже медик. Однак, за її словами, є кілька кроків, які можуть допомогти знизити ризик появи і зберегти шкіру здоровою та еластичною:

фізичне навантаження збільшуйте поступово, не перевантажуйте свій організм, дотримуйтеся правильної техніки виконання вправ;

дотримуйтеся збалансованого харчування і пийте достатню кількість води, щоб шкіра залишалася здоровою;

додавайте в раціон продукти, що містять вітамін А, С і Е;

регулярно використовуйте зволожувальні засоби та олії, що поліпшують пружність шкіри;

не паліть і обмежуйте споживання алкоголю, оскільки ці звички погіршують стан шкіри.

Джерело: Бережи себе