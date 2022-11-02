Ви точно зіштовхувалися з явищем темних мушок перед очима. Особливо, коли дивилися на небо чи будь-яку світлу поверхню.

Лікар-офтальмолог і учасник реаліті Пара на мільйон Андрій Дзюба розповів про це цікаве явище, яке інколи навіть лікують. Та чи безпечно й потрібно це?

Зараз дивляться

– Плаваючі мушки перед очима – це помутніння у скловидному тілі, тобто біогелі, який знаходиться в середині ока, – пояснює експерт. – Є досить багато причин для виникнення цього явища. В більшості випадків воно безпечне.

Але часто симптом намагаються вилікувати, говорить лікар. А з цим пов’язано багато міфів. Давайте розвію деякі з них:

Краплі

Досить часто призначають саме каліййод. Але поки що немає наукових підтверджень, що ці краплі допомагають. Вони не нашкодять, але ефективності від них майже нуль.

Уколи

Ін’єкції можуть бути дієві лише тоді, коли є крововилив у скловидне тіло. Але при деструкції неефективні.

Хірургічне лікування

Один з ефективних методів. Але лише в крайньому випадку. Тому що при стовідсотковому зорі хірург рідко коли ризикне оперувати.

Лазерний вітреолізис

Один із сучасних методів лікування деструкції. Особливо коли ці помутніння дуже заважають людині у повсякденному житті. За допомогою лазера усувають плаваючі помутніння, або ж подрібнюють так, що пацієнт їх майже не помічає.

Фото: Новий канал