Сіль любить золоту середину — як надлишок, так і дефіцит цієї хімічної сполуки може зашкодити організму.

Ось в чому вся сіль

Поговоримо про нестачу солі в організмі людини, яка призводить до небезпечних наслідків.

Фахівці клініки Мейо стверджують, що дефіцит NaCl унаслідок зневоднення (рясного пітніння, діареї, блювоти, надмірного використання сечогінних засобів) може спричинити:

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різке зниження тиску;

порушення водного балансу (натрій утримує воду, тож за недостатньої його концентрації вода в надмірних кількостях потрапляє в клітини. Це може бути особливо небезпечним, наприклад, для клітин мозку);

зростання ЛПНЩ (ліпопротеїнів низької щільності) та тригліцеридів у крові.

Сіль використовували ще до нашої ери передусім для збереження їжі. Солоне середовище перешкоджає росту й розмноженню бактерій, адже сіль витягує воду, яка так необхідна для життя бактерій.

Сіль (NaCl) на 40% складається з натрію, який впливає на безліч фізіологічних функцій в організмі людини. Зокрема, на нервову провідність, м’язовий тонус, водно-електролітний баланс тощо.

Чи варто з’їдати пуд солі

Важливо розрізняти рекомендації для, власне, солі та окремо для натрію, який є її складовою частиною.

За рекомендаціями Управління з контролю за якістю продуктів і медикаментів США (FDA) норма солі для дорослих становить 6 г, норма споживання саме натрію — 2,5 г на день.

Причому, у раціоні дітей віком 4–6 років сіль і натрій варто обмежити до 3 г та 1,2 г відповідно.

Кому треба бути з сіллю “на ви”

Дотримуватися рекомендацій зі споживання солі потрібно всім. Проте особливо людям, які мають:

захворювання слизової шлунка, передракові стани, рак шлунка;

остеопороз або остеопенію — зменшення щільності кісткової тканини. Зі збільшенням споживання харчової солі збільшується виведення кальцію з сечею;

хронічну хворобу нирок — у такому разі споживання солі рекомендують зменшити вдвічі від добової норми для здорових людей;

серцево-судинні хвороби — надмірне споживання солі пов’язано з розвитком гіпертонічної хвороби, яка є одним з основних чинників розвитку інсульту та інфаркту.

Джерело: Бережи себе