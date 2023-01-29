Нове дослідження, проведене аудіологами з Манчестерського університету у Великій Британії, виявило труднощі, з якими стикаються люди з вушними сірчаними пробками.

– Пошкоджена вушна сірка є основною причиною для консультацій лікарів загальної практики. Понад 2 млн британців щорічно потребують видалення вушної сірки, – зазначили дослідники.

Повідомляється, що дослідницька група опитала 500 дорослих, які користувалися послугами з видалення вушної сірки. З’ясувалося, що найбільш поширеним і тривожним симптомом сірчаної пробки є порушення слуху, а також шум (дзвін) у вухах.

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Зазначається, що після видалення вушної сірки 8 з 10 осіб повідомили про негайне поліпшення стану.

– Якщо хто-небудь спробує імітувати ефект сірчаної пробки, заткнувши вуха на декількох днів, він скоро зрозуміє, що це серйозна проблема, – говорить професор аудіології Кевін Манро.

За його словами, існує багато причин, чому лікарі загальної практики припиняють надавати послуги з видалення вушної сірки. Так, традиційний метод спринцювання більше не рекомендується, але є більш нові і безпечні методи вимивання вушної сірки.

Зазначається, що хоча на ринку існує безліч засобів для видалення вушної сірки в домашніх умовах, за словами вчених, немає достатньо доказів на підтримку будь-якого з них.

Але при цьому багато британців не можуть дозволити собі видалити вушну сірку в приватному порядку, тому що за це потрібно заплатити від 50 до 100 фунтів стерлінгів.

Нагадаємо, що вушна сірка виробляється нашим організмом для очищення, захисту і підтримки здоров’я вух. Рух щелепи, а також шкіри, яка вистилає слуховий прохід, змушує сірку рухатися до входу в вухо, де вона потім відшаровується або змивається під час миття. Іноді це не працює, і сірка забиває вушний прохід.