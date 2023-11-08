Цвіль може з’явитися на будь-яких продуктах – хлібі, овочах, м’ясі та навіть консервах. Про вплив цвілі на організм Факти ICTV поговорили з дієтологом і сімейною лікаркою Діаною Куликовою.

Що буде, якщо з’їсти плісняву, та яка небезпека для організму

За словами лікарки, харчова пліснява не тільки надає продуктам неапетитного вигляду, її вживання загрожує здоров’ю. Пліснява та грибок можуть стати причиною харчового отруєння та алергії, а також спровокувати рецидив хронічних захворювань.

Серед можливих наслідків вживання запліснявілих продуктів можна виділити такі:

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отруєння середнього або важкого ступеня;

алергічні реакції;

розлад шлунка;

блювота;

запаморочення;

нудота;

кровотеча в шлунку;

болі в животі гострого характеру;

пошкодження печінки;

порушення в роботі нирок;

зараження паразитами.

У зіпсованих продуктах створюються сприятливі умови для розмноження хвороботворних бактерій і токсичних речовин, які можуть спричинити харчове отруєння. У таких продуктах можуть активізуватися збудники сальмонельозу, дуже неприємного захворювання з безліччю побічних ефектів.

У зіпсованих молочних продуктах, м’ясі та консервах може міститися дуже небезпечний токсин Clostridium botulinum, що спричиняє ботулізм, здатний призвести навіть до фатального результату.

Тому навмисно їсти продукти з пліснявою Куликова не рекомендує.

Однак якщо це сталося випадково і жодних особливих симптомів немає, потрібно зробити таке:

прийняти препарати, що нейтралізують дію токсинів – ентеросгель, активоване вугілля (1 таблетка на 10 кг ваги).

пити якомога більше води, щоб прискорити виведення токсинів.

Негайно звернутися по медичну допомогу потрібно, якщо з’явилися такі симптоми:

задишка;

нудота;

температура, вища за норму;

діарея.

Чи безпечно їсти продукти, якщо зрізати з них цвіль

За словами лікарки, продукти, на яких помітна пліснява, вже глибоко уражені грибком, тому зрізання зіпсованих частин не завжди вирішить проблему.

Зі щільними продуктами, наприклад, твердим сиром, справа дещо простіша – у них цвіль проникає не так легко. Іноді можна просто відрізати вкриту пліснявою частину із запасом 2-3 см, щоб врятувати продукт.

Але все доведеться викинути, якщо йдеться про м’які продукти:

м’які овочі та фрукти;

м’ясо та ковбаси;

молочні продукти;

консервацію;

приготовані страви;

рослинні олії та пасти.

Щоб не дати можливості цвілі з’явитися на продуктах, потрібно зберігати їх окремо одне від одного – в пакованні або харчовій плівці. А також необхідно мити місця зберігання продуктів хоча б раз на місяць, нагадує лікарка.