Придатність призовників та військовозобов’язаних до військової служби зазвичай визначає військово-лікарська комісія (ВЛК), яку обов’язково повинен пройти будь-який призовник.

Саме військово-лікарська комісія вирішує, чи може людина за станом здоровʼя воювати та виконувати бойові завдання. За законом, є перелік хвороб, з якими не можна проходити військову службу. Чи відноситься до них плоскостопість – читайте в матеріалі.

Чи можуть мобілізувати з плоскостопістю: просте пояснення

За словами юриста Ростислава Кравця, найчастіше з такою хворобою призначають обмежену придатність у воєнний час. У мирний час такий військовий не придатний, а у воєнний – обмежено придатний. Тобто їх мобілізовують, а далі командир вже повинен з огляду на те, що військовий має такі вади здоров’я, відповідним чином надавати бойові розпорядження або накази про те, чим саме ця особа буде займатися в ЗСУ.

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Чи можуть мобілізувати з плоскостопістю: що говорить законодавство

Плоскостопість належить до статті 62 Розкладу хвороб. Відповідно до пункту 20.4. Положення про військово-лікарську експертизу, за статтями Розкладу хвороб, що передбачають індивідуальну оцінку непридатності до військової служби або обмежену придатність осіб, які пройшли медичний огляд за графами II, III, ВЛК приймає одну з таких постанов:

непридатний до військової служби в мирний час, обмежено придатний у воєнний час;

обмежено придатний до військової служби.

Через те, що зараз в Україні діє воєнний час, то в постанові ВЛК на підставі статті 62-б запишуть обмежено придатний до військової служби. Це означає, що особа не звільняється від мобілізації, і теоретично можете бути мобілізована як обмежено придатна до військової служби.