Мабуть, кожен хоч раз у житті чув пересторогу – не запивай їжу водою. Це шкідливо. Це сповільнює перетравлення їжі та вводить в оману шлунковий сік. А шлунково-кишковий тракт починає лінуватися.

Пояснень може бути значно більше, залежно від того, хто й які сайти читає, яких популярних народних цілителів вважає справжніми знавцями і експертами.

А справді, чи можна запивати їжу, наприклад, соком, чаєм або навіть пивом? Чи це шкідливо? А чи можна запивати їжу водою?

Що з цього приводу думає фахівчиня, яка знається в темі і вивчала її, що називається зсередини? Факти ICTV звернулися до свого постійного експерта – кандидата біологічних наук, біохіміка-аналітика, нутриціолога, медичного наукового співробітника Венеціанського інституту молекулярної медицини Наталі Наумової.

Що скажете, Наталю? Чи можна запивати їжу водою? Це справді шкідливо?

– Ні, не шкідливо. Шлунковий сік прекрасно адаптується до вмісту шлунка: він миттєво реагує на вміст. Як розбавляється, так і концентрується. Крім того, вода дуже швидко евакуюється, проходячи зі шлунка далі шлунково-кишковим трактом.

Наголошу, що вода до того ж ще й пом’якшує харчову грудку та її проходження тим же ШКТ. Перетравлення відбуватиметься легше і швидше, як і засвоєння поживних речовин.

При цьому рН не змінюється! Це хибна думка, що вода, випита після чи під час їжі, нібито розбавляє шлунковий сік, а отже, змінює рН. Якби вода (чи лимон, чи сік) могли значуще змінити рН і порушити гомеостаз, то людство б не вижило.

У всьому світі приносять воду до вашого замовлення в кафе і в ресторанах. Вам не приносять? Принесіть собі самі.

Наталю, якщо вже заговорили про воду, не можна оминути розбіжності у дієтологів щодо тої кількості, яку варто випивати щодня. Є безліч рекомендацій різних фахівців пити багато води, навіть якщо не хочеться. Мовляв, це оздоровлює організм, виводить токсини.

– Раджу скептично ставитися до таких рекомендацій. Тим паче, якщо в них фігурують “шлаки”, “очищення кишківника” або щось схоже. Таку термінологію вживають люди, дуже далекі від розуміння процесів, що відбуваються в організмі. Та й до оздоровлення ці фахівці дуже мало причетні.

Професійні дієтологи і досвідчені лікарі знають, що порада пити багато води може призвести до непередбачуваних наслідків. Велика кількість випитої рідини становить небезпеку як для сечовидільної, так і для серцево-судинної системи. А вони взаємопов’язані.

У цьому питанні рекомендую орієнтуватися тільки на відчуття спраги – воно, на відміну від відчуття голоду, ніколи не підводить.

А ще – на колір сечі: вона має бути практично прозорою. В жодному разі не концентрованою – ні за кольором, ні за запахом.

У більшості випадків організму буде достатньо тієї кількості води, яку вам інтуїтивно хочеться випити.

Наталю, йдеться лише про чисту воду? А як ставитися до соку, супу чи нашого борщу? Вони теж здатні задовольняти спрагу?

– Чай, сік, суп – усе це теж вода з точки зору фізіології. Так, біохімічно і в чаї, і в соку, і в супі, і в нашому борщі містяться додаткові компоненти. Але біохімічно – це все одно вода, просто з розчиненими в ній вітамінами, мікроелементами, смаковими добавками.

Після потрапляння в ШКТ і на початку процесів перетравлення і всмоктування ці рідини все одно стають “просто водою”.