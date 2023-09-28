Іспанські кардіологи назвали два простих способи, щоб вдома без будь-якого обладнання, перевірити, чи в нормі ваше серце.

Перший – це підйом сходами, другий – вимірювання пульсу.

Звісно, такі прості тести не можуть замінити обстеження у фахівця, але, щоб проконтролювати стан свого серця нашвидкуруч і отримати важливу інформацію для того, аби визначитися з подальшими діями, – цілком підходять.

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Це підтвердило і дослідження, проведене Європейським товариством кардіологів у 2020 році. Фахівці запевняють, що результати такого тестування можуть бути приводом, щоб звернутися до лікаря, або, навпаки, щоб заспокоїтися і далі вести усталений спосіб життя.

Сходи

Виміряйте, скільки часу вам потрібно, щоб піднятися на чотири сходові прольоти.

– Якщо вам потрібно понад 1,5 хвилини, ваше серце працює не на відмінно, і було б непогано проконсультуватися з лікарем, – говорить Хесус Петейро, кардіолог з Університетської лікарні А Коруньї.

Лікар пояснює, що у 58% пацієнтів, яким знадобилося понад 1,5 хвилин, щоб пройти цей тест, діагностували певні аномалії в роботі серця при більш детальному дослідженні.

Пульс

Є кілька місць на тілі, де можна відчути пульс. Одне з найпоширеніших і легкодоступних – променева артерія, або зап’ястя.

Покладіть вказівний і середній пальці на внутрішню сторону протилежного зап’ястя і порахуйте кількість ударів серця, які ви відчуваєте, за 15 секунд. Помножте це число на чотири, щоб отримати частоту серцевих скорочень в ударах за хвилину

Отримані результати можуть дати корисну інформацію не лише про стан вашого серця, а й про загальну фізичну форму.

Варто враховувати, що частота серцевих скорочень змінюється протягом дня, залежно від того, наскільки сильно ви навантажуєте себе.

Приміром, у моменти сильного стресу або інтенсивних фізичних навантажень серце б’ється швидше. Коли ви розслаблені або спите, воно б’ється повільніше.

Існує два типи частоти серцевих скорочень, які можна виміряти в домашніх умовах: частота серцевих скорочень у стані спокою та максимальна частота серцевих скорочень. Обидва показники важливі.

Частота серцевих скорочень у стані спокою

Найкращий час для вимірювання пульсу в стані спокою – вранці, коли ви прокинулися і ще не встали з ліжка.

Чим вища частота серцевих скорочень у стані спокою, тим гірший фізичний стан, вищий кров’яний тиск і підвищений ризик серцевого нападу.

Проте, поняття “низький” чи “нормальний” пульс для кожної людини різне.

Загалом, здорова частота серцевих скорочень у дорослих коливається від 60 до 100 ударів на хвилину, але цей діапазон також залежить від віку.

20 років – пульс у стані спокою – 100 – 170 уд./хв

30 років – 95 – 162 уд./хв

40 років – 90 – 153 уд./хв

50 років – 85 – 145 уд./хв

60 років – 80 – 136 уд./хв

70 років – 75 – 128 уд./хв

Максимальна частота серцевих скорочень

Цей показник показує стан вашого серця при надмірних навантаженнях. Щоб вирахувати максимальну частоту серцевих скорочень, від 220 відніміть свій вік.

У цьому випадку нижчий пульс не обов’язково кращий. За даними Центру контролю та профілактики захворювань США, під час фізичних навантажень помірної інтенсивності ви повинні прагнути досягти від 64% до 75% від максимальної частоти серцевих скорочень.

А під час фізичних навантажень високої інтенсивності – від 77% до 93% від максимальної частоти серцевих скорочень.

Ознаки серцевих захворювань, які не можна ігнорувати:

біль у грудях, стиснення;

задишка;

набряк рук, ніг, щиколоток або стоп;

бль у верхній частині спини або попереку;

прискорене або нерегулярне серцебиття;

слабкість або запаморочення;

оніміння ніг або рук;

непритомність.

Джерело: Cnet