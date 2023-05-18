Фахівці Міністерства охорони здоров’я України розповіли про те, у чому полягає суть справжньої реабілітації, з яких етапів вона складається і в чому головне завдання процесу відновлення після важких наслідків хвороби, поранення або побутової травми.

– Електрофорез, лікувальні грязі та цілюща мінеральна вода не мають жодного стосунку до доказової, ефективної реабілітації, яку надають мультидисциплінарні команди, – стверджують експерти.

За їхніми словами, робота з людиною, яка потребує реабілітації, починається з моменту її потрапляння до лікарні. Тут формується мультидисциплінарна реабілітаційна команда відповідно до потреб пацієнта.

Етап 1: Визначення цілей

Одне з першочергових завдань – спільно з пацієнтом сформулювати кінцеву мету програми з реабілітаційної допомоги. Наприклад, для людини, яка перенесла інсульт, такою метою може бути відновлення функціонування кінцівок і мови.

Завдання фахівців з реабілітації – допомогти такому пацієнту повернути здатність до самообслуговування, щоб він знову отримав можливість самостійно одягатися, їсти і розмовляти.

Етап 2: Формування команди під потреби пацієнта

Склад команди залежить від сформованої спільно з пацієнтом дорожньої карти і включає:

фізичного терапевта;

ерготерапевта;

сестру медичну з реабілітації;

психолога;

терапевта мовлення та мовлення;

протезиста – у разі ампутації.

Етап 3: Реабілітація

Залежно від потреб пацієнта обирається стаціонарна або амбулаторна форма. Стаціонарна послуга за одним напрямом реабілітації має тривати щонайменше 14 днів із тривалістю процедур від трьох годин на день. За двома напрямками і більше – понад 21 день.

Амбулаторна – від 14 днів із тривалістю терапії від 1 години на день. Кожен пацієнт має право на два таких реабілітаційних цикли протягом року.

Якщо замість реального, дієвого, доказового процесу відновлення вам пропонують лікувальні грязі, мінеральну воду, чудодійні масажі чи термальні ванни – одразу звертайтеся на гарячу лінію Національної служби здоров’я України 16-77, оскільки ці послуги не мають доведеної ефективності та не оплачуються НСЗУ.

Етап 4. Виписка

У разі досягнення мети реабілітації, надання послуг з реабілітації завершується. Якщо ж бажаного результату за певний період не вдалося досягти – індивідуальний реабілітаційний план коригується та направляється на черговий цикл реабілітаційних заходів.