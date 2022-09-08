Експерти Міністерства охорони здоров’я України нагадали основні факти про віспу мавп, які слід знати.
– У світі триває поширення віспи мавп. В Україні, станом на 7 вересня, випадків цього захворювання, як і підозр на нього, не зафіксовано, – повідомляють фахівці.
І наголошують: проте слід бути пильними щодо цієї інфекції, яка активно мігрує світом.
Що відомо про віспу мавп
Віспа мавп — віспоподібне захворювання, яке викликають віруси сімейства поксвірусів. Схожа на натуральну, віспа мавп має меншу летальність і легкі симптоми.
До 2022 року віспа мавп фіксувалася в країнах Центральної та Західної Африки. Сьогодні ж понад половина всіх зареєстрованих випадків припадає на Південну й Північну Америку.
Симптоми мавпячої віспи:
- гарячка;
- головний біль;
- міалгія (біль в м’язах);
- біль у спині;
- збільшення лімфатичних вузлів;
- озноб;
- біль у горлі;
- закладеність носа;
- кашель;
- висипання у вигляді пухирців.
Перебіг захворювання і поява симптомів
Висипання у вигляді пухирців спершу з’являються на обличчі, в роті і на інших частинах тіла. Висипання проходять всі стадії до повного загоєння.
Іноді у людей з’являється спочатку висипання, а потім інші симптоми. Дехто може мати тільки висипання.
Захворювання зазвичай триває від двох до чотирьох тижнів.
В одних випадках віспа мавп може викликати легкі симптоми, в інших — серйозні наслідки з необхідністю лікування в медичних закладах.
Важливо! До групи підвищеного ризику важкого лікування хвороби входять вагітні, діти і люди з ослабленим імунітетом.
Як поширюється віспа мавп
Може передаватися від людини до людини через фізичний контакт з інфекційним висипанням, струпами або біологічними рідинами організму хворої людини.
Захворювання може поширюватися з моменту появи симптомів до повного загоєння висипань і утворення свіжого шару шкіри.
Заходи щодо профілактики:
- уникайте контакту “шкіри до шкіри” з людьми, у яких є симптоми віспи мавп;
- уникайте контакту з предметами і матеріалами, якими користувався хворий;
- регулярно мийте руки з милом або використовуйте дезінфекційний засіб на спиртовій основі;
- дезінфікуйте і мийте поверхні, до яких зазвичай торкаєтеся в середовищі, де могли бути інфіковані люди.
Вакцинація проти віспи мавп
На сьогодні є три вакцини проти віспи мавп, проте їхнє виробництво і запаси дуже обмежені.
В Україні необхідності вакцинації проти мавпячої віспи наразі немає, враховуючи відсутність зареєстрованих випадків і знижену ймовірність їхнього занесення.
ВООЗ на сьогодні не рекомендує масову вакцинацію проти цієї інфекції.
Лікування мавпячої віспи
Зазвичай застосовується симптоматичне лікування.
Якщо ви думаєте, що у вас мавпяча віспа, необхідно звернутися по медичну допомогу, використовуючи засоби протиепідемічного захисту, щоб не заразити інших.
Перебувати на самоізоляції потрібно, доки всі виразки (пухирці) не покриються кіркою, струпи не відпадуть, а під ними не утвориться новий шар шкіри.
Важливо! Йдеться також про виразки всередині тіла, наприклад в роті.