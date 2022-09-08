Експерти Міністерства охорони здоров’я України нагадали основні факти про віспу мавп, які слід знати.

– У світі триває поширення віспи мавп. В Україні, станом на 7 вересня, випадків цього захворювання, як і підозр на нього, не зафіксовано, – повідомляють фахівці.

І наголошують: проте слід бути пильними щодо цієї інфекції, яка активно мігрує світом.

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Що відомо про віспу мавп

Віспа мавп — віспоподібне захворювання, яке викликають віруси сімейства поксвірусів. Схожа на натуральну, віспа мавп має меншу летальність і легкі симптоми.

До 2022 року віспа мавп фіксувалася в країнах Центральної та Західної Африки. Сьогодні ж понад половина всіх зареєстрованих випадків припадає на Південну й Північну Америку.

Симптоми мавпячої віспи:

гарячка;

головний біль;

міалгія (біль в м’язах);

біль у спині;

збільшення лімфатичних вузлів;

озноб;

біль у горлі;

закладеність носа;

кашель;

висипання у вигляді пухирців .

Перебіг захворювання і поява симптомів

Висипання у вигляді пухирців спершу з’являються на обличчі, в роті і на інших частинах тіла. Висипання проходять всі стадії до повного загоєння.

Іноді у людей з’являється спочатку висипання, а потім інші симптоми. Дехто може мати тільки висипання.

Захворювання зазвичай триває від двох до чотирьох тижнів.

В одних випадках віспа мавп може викликати легкі симптоми, в інших — серйозні наслідки з необхідністю лікування в медичних закладах.

Важливо! До групи підвищеного ризику важкого лікування хвороби входять вагітні, діти і люди з ослабленим імунітетом.

Як поширюється віспа мавп

Може передаватися від людини до людини через фізичний контакт з інфекційним висипанням, струпами або біологічними рідинами організму хворої людини.

Захворювання може поширюватися з моменту появи симптомів до повного загоєння висипань і утворення свіжого шару шкіри.

Заходи щодо профілактики:

уникайте контакту “шкіри до шкіри” з людьми, у яких є симптоми віспи мавп;

уникайте контакту з предметами і матеріалами, якими користувався хворий;

регулярно мийте руки з милом або використовуйте дезінфекційний засіб на спиртовій основі;

дезінфікуйте і мийте поверхні, до яких зазвичай торкаєтеся в середовищі, де могли бути інфіковані люди.

Вакцинація проти віспи мавп

На сьогодні є три вакцини проти віспи мавп, проте їхнє виробництво і запаси дуже обмежені.

В Україні необхідності вакцинації проти мавпячої віспи наразі немає, враховуючи відсутність зареєстрованих випадків і знижену ймовірність їхнього занесення.

ВООЗ на сьогодні не рекомендує масову вакцинацію проти цієї інфекції.

Лікування мавпячої віспи

Зазвичай застосовується симптоматичне лікування.

Якщо ви думаєте, що у вас мавпяча віспа, необхідно звернутися по медичну допомогу, використовуючи засоби протиепідемічного захисту, щоб не заразити інших.

Перебувати на самоізоляції потрібно, доки всі виразки (пухирці) не покриються кіркою, струпи не відпадуть, а під ними не утвориться новий шар шкіри.

Важливо! Йдеться також про виразки всередині тіла, наприклад в роті.