Фахівці популярної медичної онлайн-платформи Бережи себе розповіли всі основні факти, які слід знати про таке захворювання, як мігрень.

– У побуті слово мігрень часто використовують як синонім головного болю. Однак це абсолютно неправильне ототожнення, яке іноді призводить до того, що страждання людей з мігренню знецінюються: мовляв, у всіх болить голова, – зазначають медики.

І розповідають про ключову різницю між мігренню і головним болем.

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Повідомляється, що мігрень може вибивати вас зі звичного життя і часто супроводжується такими симптомами, як нудота, блювання, чутливість до запахів, звуків і світла.

Часто мігрень дає знати про себе за 1-2 дні до нападу такими проявами:

запір;

зміни в настрої – від депресивного стану до ейфорії;

сильне бажання їсти конкретну їжу;

скутість у шиї;

підвищене сечовиділення;

затримка рідини в організмі;

часті позіхання.

Зазначається, що прояви мігрені дуже індивідуальні. Насамперед щодо інтенсивності й тривалості. Напад може тривати доволі довго. Якщо ніяк не впливати на це медикаментами – від 4 до 72 годин.

– На жаль, навіть після припинення болю людина часто не може одразу повернутися до активного життя. Нерідко після нападу є відчуття виснаженості і спустошеності, – кажуть експерти.

За їхніми словами, на жаль, немає лікування, яке позбавило б від мігрені на 100%. Але є препарати, які можуть полегшити симптоми. Іноді можуть допомогти безрецептурні знеболювальні засоби, такі як ібупрофен або парацетамол. Але якщо вони не працюють, лікар підбере інший, сильніший препарат.

Як зрозуміти, що потрібно звернутися до лікаря:

ви відчуваєте дуже сильний і різкий біль, порівнянний з ударом грому;

головний біль супроводжується високою температурою, скутістю в шиї, судомами, запамороченням, роздвоєнням в очах, відчуттям оніміння в тілі, слабкістю в будь-якій частині тіла, що може бути ознакою інсульту;

у вас сильно болить голова після травми;

у вас хронічний головний біль, який погіршується після кашлю, напруги, коли ви випрямляєтеся або робите різкий рух;

ви старші за 50 років і раптом відчуваєте незвичний головний біль.

Важливо! Не забувайте, що за будь-якого болю, якщо він сильно шкодить якості вашого життя, слід звернутися по медичну допомогу.

Джерело: Бережи себе