Коронавірусна інфекція спочатку супроводжувалася незвичайним симптомом – втратою нюху. І багато хто відразу відчув, що він означає для людини. Без нього життя стає прісним і неповноцінним.

Про те, яку роль у формуванні здоров’я мають аромати, Фактам ICTV розповіла експерт з аромаолій Олена Воронцова.

– Запахи відіграють у житті людини величезну роль, зокрема й у сенсі збереження здоров’я, – зауважила експерт. – Ефірні олії створені самою природою, повторити таке в лабораторії неможливо.

Колись давно пахощі коштували дорожче за золото й коштовне каміння. І застосовували їх не лише для ароматизації приміщень та замість парфумів. Це були натуральні цілющі засоби, якими лікували від різноманітних захворювань.

Що ж змінилося з розвитком фармацевтичної промисловості? Так, з’явилися штучні аромати. Але для лікування та для профілактики хвороб ми все одно вибираємо натуральні засоби.

Що ж це таке – ефірна олія, і як її правильно вибрати?

По-перше, ефірні олії насправді не є оліями. Їх так називають через маслянисту структуру.

На відміну від звичайних рослинних олій, ефірні, не залишаючи жирних плям, випаровуються і наповнюють повітря ароматом.

Ефірні олії отримують із рослинної сировини. Сотні хімічних елементів, що містяться в них, так чи інакше впливають на організм людини.

Одні – ефіри – заспокоюють та відновлюють психіку, інші – альдегіди – знищують мікроби. Кетони стимулюють зростання нових клітин. Феноли знімають запалення.

Якісна ефірна олія повинна бути упакована у флакон із темного скла.

На упаковці має бути зазначено:

ботанічну назву рослини;

інформацію про натуральність – 100% pure essential oil (natural);

спосіб отримання: холодне відтискання або перегонка з парою.

Хороша ефірна олія не може коштувати дешево, тому що на неї йде багато сировини, іноді екзотичної.

Проте ефіри, які ми бачимо у великій кількості на прилавках супермаркетів та аптек, часто містять синтетичні аромати, розбавлені або просто є підробкою.

Як працюють аромаолії

При вдиханні аромату стимулюється нюховий нерв, він передає сигнал у частину мозку, що пов’язана емоціями, настроєм і пам’яттю. Тепер ви зрозуміли, чому запахи викликають у нас ті чи інші спогади?

Але не тільки нюховий нерв сприймає запахи. Речовини з ефірів проникають через клітини шкіри, всмоктуються в лімфу і розтікаються із нею організмом. Ось так вони і досягають органів, на які спрямована їхня дія, і зцілюють їх.

Проведене в 2017 році в Австрії дослідження, підтвердило, що аромаолії мають антимікробні, антиоксидантні, протизапальні, а також імуномодулюючі властивості.

Вони здатні допомагати імунній системі, не викликаючи звикання та побічних ефектів, на відміну від більшості ліків та антибіотиків. Олії прискорюють відновлення тканин, загоєння ран та опіків, зміцнюють шкірний бар’єр.

– Постійне успішне використання ефірних олій у моєму житті дає мені право поділитися з вами простими, але дієвими рецептами для швидкої долікарської допомоги, – зазначає Воронцова.

Як і коли застосовувати аромаолії:

біль у горлі легко зняти полосканням, додавши в 100 мл теплої води 1-2 краплі ефірної олії чайного дерева;

легко зняти полосканням, додавши в 100 мл теплої води 1-2 краплі ефірної олії чайного дерева; легкий опік , зокрема сонячний, слід обробити ефірною олією лаванди, 2-3 краплі;

, зокрема сонячний, слід обробити ефірною олією лаванди, 2-3 краплі; головний біль часто легко зникає від перцевої м’яти – нанесіть по краплині на скроні і подихайте з долонь;

часто легко зникає від перцевої м’яти – нанесіть по краплині на скроні і подихайте з долонь; втрата нюху швидко відновлюється з ефірною олією базиліка, нею потрібно просто дихати щодня, розтерши краплю в долонях і склавши їх човником;

швидко відновлюється з ефірною олією базиліка, нею потрібно просто дихати щодня, розтерши краплю в долонях і склавши їх човником; зубний біль добре знімає ефірна олія гвоздики, але її обов’язково потрібно розбавляти базовою олією, щоб не спалити слизову, і наносити на ясна над хворим зубом;

добре знімає ефірна олія гвоздики, але її обов’язково потрібно розбавляти базовою олією, щоб не спалити слизову, і наносити на ясна над хворим зубом; напади кашлю полегшує ефірна олія евкаліпта, дихаємо з долонь або розпорошуємо в дифузорі (не в аромалампі!);

полегшує ефірна олія евкаліпта, дихаємо з долонь або розпорошуємо в дифузорі (не в аромалампі!); заспокоїти серцевий ритм допоможе ефірна олія лимона;

допоможе ефірна олія лимона; полегшити клімактеричний період у жінок здатні ефірні олії шавлії, герані, лаванди, іланг-ілангу, римської ромашки та суміші цих олій;

у жінок здатні ефірні олії шавлії, герані, лаванди, іланг-ілангу, римської ромашки та суміші цих олій; при безсонні допомагає лаванда, дихайте нею з долонь перед сном та нанесіть краплинку на подушку;

допомагає лаванда, дихайте нею з долонь перед сном та нанесіть краплинку на подушку; школярам та студентам на іспиті допоможе запах розмарину, він покращує пам’ять та допомагає зосередитися.

Використовуючи ефірні олії дотримуйтеся правил:

аромат має подобатися;

перед використанням робіть тест на алергію, нанісши олію на ліктьовий згин і зачекавши 8-12 годин;

збільште споживання води на час використання ефірних олій.

Слов’яни також мали свої традиції використання ароматів. У спеціальних приміщеннях – сушильнях – сушили трави. І коли хтось нездужав, його вели в сушильню дихати цілющим повітрям.

Найпопулярнішими були аромати хвої та полину.