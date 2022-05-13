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Цистит – ознаки хвороби та як собі допомогти

13 Травня 2022, 19:36
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
цистит
Джерело: Depositphotos

Цистит – це запалення слизової оболонки сечового міхура. Зазвичай причиною його виникнення є бактерії, які потрапили до сечового міхура.

У МОЗ розповіли про симптоми та першу допомогу.

Ознаки циститу:

  • часте та болюче сечовипускання;
  • невідкладні позиви до сечовипускання з можливим відчуттям неповного випорожнення.

Фактори ризику:

  • новий сексуальний партнер;
  • інфекція сечової системи в анамнезі;
  • цукровий діабет;
  • понад три статеві контакти на тиждень протягом останнього місяця;
  • застосування сперміцидів.
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Профілактика циститу:

  • завжди витирати зовнішні статеві органи спереду назад після сечовипускання;
  • використовувати звичайний туалетний папір (фарба та ароматизатори можуть викликати подразнення);
  • ходити до туалету після статевого акту;
  • використовувати лубриканти на водяній основі під час статевого акту;
  • дбати про особисту гігієну;
  • носити бавовняну білизну;
  • уникати вузьких речей;
  • достатньо відпочивати;
  • вживати здорову їжу.

Як допомогти, якщо цистит:

  • тримати ноги у теплі та намагатися не мерзнути;
  • можна прикладати теплу грілку до спини, живота чи поміж ніг;
  • пити багато води;
  • уникати кави, цитрусового соку та алкоголю;
  • відмовитися від вживання гострої їжі;
  • надавати перевагу молочно-рослинним продуктам;
  • відвідувати туалет, щойно виникають позови;
  • приймати протизапальні таблетки парацетамолу чи ібупрофену.
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Антибіотики вживаються лише за призначенням лікаря та за умови наявності бактеріальної інфекції.

Вживати їх можна:

  • якщо раніше не було гострого циститу;
  • немає змоги зв’язатися з лікарем;
  • не допомогли протизапальні препарати.

Рекомендується Фосфоміцин (3 г разово), Ципрофлоксацин (по 250 мг двічі на день протягом трьох днів), Цефподоксим (по 100 мг двічі на добу протягом трьох днів).

Джерело
МОЗ
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