Цистит – ознаки хвороби та як собі допомогти

Цистит – це запалення слизової оболонки сечового міхура. Зазвичай причиною його виникнення є бактерії, які потрапили до сечового міхура.
У МОЗ розповіли про симптоми та першу допомогу.
Ознаки циститу:
- часте та болюче сечовипускання;
- невідкладні позиви до сечовипускання з можливим відчуттям неповного випорожнення.
Фактори ризику:
- новий сексуальний партнер;
- інфекція сечової системи в анамнезі;
- цукровий діабет;
- понад три статеві контакти на тиждень протягом останнього місяця;
- застосування сперміцидів.
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Профілактика циститу:
- завжди витирати зовнішні статеві органи спереду назад після сечовипускання;
- використовувати звичайний туалетний папір (фарба та ароматизатори можуть викликати подразнення);
- ходити до туалету після статевого акту;
- використовувати лубриканти на водяній основі під час статевого акту;
- дбати про особисту гігієну;
- носити бавовняну білизну;
- уникати вузьких речей;
- достатньо відпочивати;
- вживати здорову їжу.
Як допомогти, якщо цистит:
- тримати ноги у теплі та намагатися не мерзнути;
- можна прикладати теплу грілку до спини, живота чи поміж ніг;
- пити багато води;
- уникати кави, цитрусового соку та алкоголю;
- відмовитися від вживання гострої їжі;
- надавати перевагу молочно-рослинним продуктам;
- відвідувати туалет, щойно виникають позови;
- приймати протизапальні таблетки парацетамолу чи ібупрофену.
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Антибіотики вживаються лише за призначенням лікаря та за умови наявності бактеріальної інфекції.
Вживати їх можна:
- якщо раніше не було гострого циститу;
- немає змоги зв’язатися з лікарем;
- не допомогли протизапальні препарати.
Рекомендується Фосфоміцин (3 г разово), Ципрофлоксацин (по 250 мг двічі на день протягом трьох днів), Цефподоксим (по 100 мг двічі на добу протягом трьох днів).