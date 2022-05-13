Цистит – ознаки хвороби та як собі допомогти

Цистит – це запалення слизової оболонки сечового міхура. Зазвичай причиною його виникнення є бактерії, які потрапили до сечового міхура.

У МОЗ розповіли про симптоми та першу допомогу.

Ознаки циститу:

часте та болюче сечовипускання;

невідкладні позиви до сечовипускання з можливим відчуттям неповного випорожнення.

Фактори ризику:

новий сексуальний партнер;

інфекція сечової системи в анамнезі;

цукровий діабет;

понад три статеві контакти на тиждень протягом останнього місяця;

застосування сперміцидів.

Профілактика циститу:

завжди витирати зовнішні статеві органи спереду назад після сечовипускання;

використовувати звичайний туалетний папір (фарба та ароматизатори можуть викликати подразнення);

ходити до туалету після статевого акту;

використовувати лубриканти на водяній основі під час статевого акту;

дбати про особисту гігієну;

носити бавовняну білизну;

уникати вузьких речей;

достатньо відпочивати;

вживати здорову їжу.

Як допомогти, якщо цистит:

тримати ноги у теплі та намагатися не мерзнути;

можна прикладати теплу грілку до спини, живота чи поміж ніг;

пити багато води;

уникати кави, цитрусового соку та алкоголю;

відмовитися від вживання гострої їжі;

надавати перевагу молочно-рослинним продуктам;

відвідувати туалет, щойно виникають позови;

приймати протизапальні таблетки парацетамолу чи ібупрофену.

Антибіотики вживаються лише за призначенням лікаря та за умови наявності бактеріальної інфекції.

Вживати їх можна:

якщо раніше не було гострого циститу;

немає змоги зв’язатися з лікарем;

не допомогли протизапальні препарати.

Рекомендується Фосфоміцин (3 г разово), Ципрофлоксацин (по 250 мг двічі на день протягом трьох днів), Цефподоксим (по 100 мг двічі на добу протягом трьох днів).