Щорічно в американські жінки витрачають не менше $2,8 млрд на гігієнічні прокладки і тампони, розкладання яких може зайняти сотні років. Чи є спосіб більш економний і екологічно чистіший? Прокоментувати ці та деякі інші питання люб’язно погодилася професор стійких екологічних систем університету Кларксона в США Сьюзан Пауерс.

Що таке менструальна чаша

Менструальна чаша – це невелика гнучка чашечка у формі дзвіночка з гуми або силікону, яку жінка вставляє в піхву для збору менструальної рідини. Чашу можна використовувати до 12 годин, після чого її знімають для утилізації рідини.

Чашу обполіскують гарячою водою з милом перед кожним введенням і стерилізують окропом не рідше одного разу за період. Чаша може прослужити до 10 років.

Зростання популярності

Хоча менструальні чаші існують вже кілька десятиліть, історично вони були менш затребувані, ніж прокладки або тампони. Але в останні роки їх популярність зростає. По-перше, тому що жінки і чоловіки вже не соромляться обговорювати менструацію і все що з нею пов’язано.

По-друге, зростаючий попит на чаші пояснюється стурбованістю широкої громадськості твердими відходами, пов’язаними з будь-якими одноразовими виробами, включаючи прокладки і тампони.

З точки зору екології

Більшість людей вибирають продукт багаторазового використання, справедливо вважаючи, що це не сприяє збільшенню відходів. До того ж, згідно ряду досліджень, велика частина екологічних вигод пов’язана зі зменшенням потреби в підготовці сировини для виробництва багаторазового продукту.

Якщо взяти за приклад тампон, то його виробництво, включаючи підготовку сировини, становить більше 80% загального впливу на екологію.

Як і у випадку з будь-якими іншими споживчими товарами, вплив на природу, пов’язаний з їх виробництвом і утилізацією, значно зменшується, якщо використовувати що-небудь повторно.

Використання багаторазової чаші навіть протягом однієї менструації замінює в середньому 20 прокладок або тампонів. Що безумовно є екологічно кращим підходом.