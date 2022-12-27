Геморой – делікатна хвороба, про яку соромляться говорити. Але вона дуже дошкуляє, тому що характеризується неприємними симптомами. Це захворювання потрібно лікувати. Але не менш важливо дотримуватися правильного харчування, щоб поліпшити свій стан. Що таке геморой і про дієту при геморої, Фактам ICTV розповіли лікарка-терапевтка Анастасія Коваль та дієтолог-нутриціолог Богдана Люлько.

Що таке геморой?

– Геморой належить до захворювань шлунково-кишкового тракту, а саме – прямої кишки, і характеризується збільшенням так званих гемороїдальних (печеристих або кавернозних) вузлів, – пояснює лікарка Анастасія Коваль.

Це вузлики, в які надходить кров та затримується через поганий відтік.

Зараз дивляться

Види геморою:

внутрішній та зовнішній;

гострий та хронічний;

вроджений та набутий.

Захворювання також має свої ступені розвитку.

Причин появи геморою може бути багато:

хронічні закрепи;

порушення рухової активності;

надмірна фізична активність;

вагітність;

ожиріння;

спадковість та ін.

Найчастіше проявами геморою є кровотеча та випадіння вузлів із прямої кишки (проте, варто розуміти, що при внутрішньому геморої випадіння вузлів не буде), свербіж в області ануса, болісні відчуття.

Якої дієти треба дотримуватися при геморої?

– При геморої надзвичайно важливо дотримуватись дієти: необхідно збільшити кількість клітковини в раціоні (це переважно фрукти та овочі), а також не забувати пити достатню кількість води, – радить дієтолог-нутриціолог Богдана Люлько.

А виключити з раціону необхідно алкоголь та будь-яку гостру, жирну і смажену їжу, а також кондитерські вироби і будь-які продукти, що можуть викликати подразнення шлунково-кишкового тракту.

Дієта при геморої направлена на нормалізацію акту дефекації та запобігання закрепам – одному з чинників появи цього захворювання.

Також під час лікування геморою виключаємо продукти, що негативно впливають на мікрофлору кишківника чи мають закріплювальні властивості:

солодощі;

хлібобулочні вироби;

рис;

манка;

груші;

хурма.

Тимчасово забуваємо про продукти, що провокують надмірний метеоризм:

бобові;

молочні вироби і молоко;

капусту білокачанну;

газовані напої.

Що стосується алкоголю, то його властивість розширювати судини, може викликати загострення і збільшення гемороїдальних вузлів.

– Краще надати перевагу тим продуктам, що легше засвоюються, не викликають надмірного навантаження на шлунково-кишковий тракт та покращують перистальтику кишківника, – зауважує фахівчиня.

Це:

запечені чи тушковані овочі;

каші, найкращі: гречана, вівсяна, перлова, пшоняна;

свіжа зелень;

біле м’ясо та риба;

невеликі порції фруктів та сухофруктів.

Обов’язково вживати достатню кількість води. Близько 1,5-2 л на добу. Можна також пити компот із сухофруктів, трав’яні чаї.

Кількість прийомів їжі – не менше 3-4, щоб порції не були завеликими. Та між прийомами їжі не потрібно робити дрібні перекуси, тому що шлунково-кишковий тракт також має право на відпочинок.

9 страв на вибір для людей з діагностованим гемороєм

Варіанти страв, які можна змінювати та урізноманітнювати на свій смак, дотримуючись рекомендацій з вибору продуктів:

Плов пшоняний. Пшоняна каша, варена зі шматочками овочів (морква, цибуля, солодкий перець, броколі чи цвітна капуста) із додаванням невеликої кількості вершкового масла. Вівсяна каша з цільнозернової крупи з додаванням невеликої кількості кокосової олії та сухофруктів. Каша пшоняна з гарбузом та родзинками на воді, з додаванням невеликої кількості кокосової олії та ванільного цукру Суп гречаний з фрикадельками з індичого фаршу та із цвітною капустою замість картоплі. Суп-пюре гарбузовий: Гречана каша з додаванням чорносливу та волоських горіхів і котлетою з курячого фаршу на пару. Хек, тушкований з томатами та солодким перцем зі шматочком цільнозернового хліба. Салат з тертого вареного буряка з додаванням подрібнених волоських горіхів, заправлений оливковою олією. Салат-щітка: злегка подрібнене листя салату/пекінської капусти, терта на тертці морква та трохи тертого сирого буряку, чорнослив. Заправлений оливковою олією.

Якщо ви будете дотримуватися цих простих рекомендацій щодо харчування, вже за кілька тижнів будете почуватися краще.