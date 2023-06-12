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Дієтолог назвала п’ять ознак дефіциту білка: у чому небезпека і як із цим боротися

12 Червня 2023, 11:09
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
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Джерело: Depositphotos

Спортивний дієтолог Джесс Гіллард у коментарі популярному британському онлайн-виданню назвала ознаки дефіциту білка в організмі та розповіла, які продукти можуть його заповнити.

За словами Гіллард, білок відіграє життєво важливу роль у підтримці м’язової сили, загоєнні ран, створенні нових клітин і відновленні старих.

Більшості здорових дорослих потрібно 0,81 г білка на кілограм маси тіла. Так, наприклад, людині вагою 60 кг потрібно 48-60 г білка на день.

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Серйозний дефіцит білка може спричинити набряк, ожиріння печінки та посилити тяжкість інфекції, тому рекомендується виявити симптоми на ранній стадії.

Симптоми дефіциту білка

1. Втрата м’язової маси може призвести до проблем із балансом, оскільки м’язи підтримують кісткову систему.

2. Переломи кісток. За меншої підтримки з боку м’язів кістки піддаються дуже високому ризику перелому. Дієта з низьким вмістом білка призводить до більш високого ризику остеопорозу.

3. Набряк проявляється в опухлій, одутлій шкірі. Вважається, що це спричинено низькою кількістю альбуміну (циркулюючого білка в крові), який підтримує тиск в організмі, запобігаючи надмірному накопиченню рідини в тканинах.

4. Проблеми з волоссям, шкірою та нігтями. Низьке споживання білка може призвести до дуже слабкого, ламкого і сухого волосся, нігтів і шкіри, спричиняючи легке пошкодження.

5. Збільшує затримку росту в дітей. Вчені довели, тісний взаємозв’язок між затримкою росту і дефіцитом білка у дітей.

Дієтолог порекомендувала тримати під рукою кілька простих білкових продуктів:

  • насіння конопель – спробуйте додавати в смузі, у вівсянку або в салати;
  • грецький йогурт – додайте трохи горіхів і фруктів для збалансованого перекусу;
  • квасоля – це один із найуніверсальніших продуктів, які існують. Яєчня? Салат? Додайте квасолю. Варіанти безмежні;
  • яйця, зварені круто – їх легко зберігати в холодильнику, щоб поєднувати з фруктами або цільнозерновими крекерами для полудня;
  • сочевиця – це гарне джерело білка та клітковини. Спробуйте додати в супи або салати;
  • тунець – один із найпростіших способів додати білок у їжу, коли у вас мало часу.

Джерело: Express

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