Багато людей хочуть уникати приймання ліків, зокрема під час боротьби із закрепами. Експерти оцінили природні способи, які підтримуються наукою.

Збільште споживання клітковини. За даними Національної медичної академії США, більшість дорослих повинні отримувати від 21 до 38 г клітковини на день.

Віддаючи перевагу продуктам, багатим на клітковину, таким як фрукти, овочі, горіхи, насіння, бобові та цільнозернові продукти, можна ефективно запобігти закрепам, зробити випорожнення об’ємнішими, м’якшими та такими, що легше виходять.

Залишайтеся гідратованими. Вода та інші рідини природним чином пом’якшують випорожнення, не даючи йому стати твердим і сухим.

Щоб уникнути зневоднення, намагайтеся тримати під рукою велику багаторазову пляшку з водою протягом дня. Або споживайте гідратуючі продукти та напої, такі як молоко, сік, чай або кава, які також можуть стимулювати позиви до дефекації. Або свіжі фрукти, такі як дині або виноград.

Регулярно робіть фізичні вправи. Дослідники виявили, що фізичні вправи можуть поліпшити здоров’я кишківника різними способами: від зміцнення мікробіома до зниження ризику колоректального раку та закрепів.

Навіть 15 хвилин легкого або помірного фізичного навантаження – наприклад, прогулянка або згрібання листя – можуть спричинити кровообіг і гормональні зміни в кишечнику, які простимулюють його до просування вмісту вперед.

Використовуйте їжу як природний проносний засіб. За словами фахівця з перистальтики кишківника в клініці Майо Майкла Каміллері, деякі продукти, як-от чорнослив і ківі, можуть ефективно допомогти в разі закрепів.

Наприклад, в одному невеликому дослідженні вчені виявили, що вживання 50 г сушеного чорносливу (що еквівалентно приблизно п’ятьом або шести ягодам) двічі на день є більш ефективним для поліпшення частоти та консистенції випорожнень.

Клінічні випробування 2021 року засвідчили, що вживання двох ківі на день так само ефективно, як чорнослив, збільшує частоту випорожнень, знижує напругу, а також допомагає в разі здуття живота.

Використовуйте присадкуватий горщик. Як стверджує гастроентеролог із Північно-Західної Школи медицини Даррен Бреннер, недорогим і безпечним засобом від закрепів може бути використання табуретки для унітазу, щоб розташувати коліна вище талії.

– Ви можете використовувати що завгодно – табуретку-драбину, старий телефонний довідник – просто підніміть коліна вище стегон, – радить Бреннер.

За словами експертів, якщо у вас виник новий раптовий закреп, обговоріть його зі своїм лікарем, бо це може потребувати подальшого обстеження за допомогою колоноскопії.