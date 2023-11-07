Експерти популярного онлайн-ресурсу доказової медицини Бережи себе розповіли про таку маловідому поки що хворобу, як гепатит Е, її симптоми, шляхи зараження та лікування.

– Про гепатити типу А, В і С багато українців уже знають. Однак, на жаль, цими варіантами ця інфекційна “сім’я” не обмежується. Є ще один не менш небезпечний тип збудника, про який варто знати. Це гепатит Е, – розповідають фахівці.

Експерти поділилися важливими фактами про хворобу.

Зараз дивляться

Факт 1. Інфекція вражає безліч людей

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), гепатит Е (HEV) – це запалення печінки, спричинене однойменним вірусом. Щорічно у світі фіксується 20 млн випадків інфекції HEV. З них 3,3 млн випадків є симптоматичними.

Факт 2. Гепатит Е може бути смертельним

У 2015 році було зафіксовано 44 тис. смертей від вірусу гепатиту Е. Для вагітних жінок показник смертності від хвороби становить понад 25%.

Факт 3: Інфекція передається фекально-оральним шляхом

Один з основних шляхів зараження – забруднена вода. Гепатит E може передаватися через м’ясо заражених тварин і м’ясопродукти, що не пройшли достатню термічну обробку. Збудник може також поширюватися через переливання заражених продуктів крові, від вагітної матері до дитини.

В Україні епізоди гепатиту Е зареєстровані в Миколаївській області.

Факт 5: Для захисту від захворювання є вакцина

Однак вона доступна тільки в Китаї, де її розробили та зареєстрували. Щеплення рекомендовано людям віком 16-65 років, які мають високий ризик зараження цим видом гепатиту через особливості умов роботи та/або через спосіб життя.

Симптоми гепатиту Е

За даними Центру громадського здоров’я України, основні ознаки такі:

підвищення температури, відсутність апетиту;

нудота і блюв ання , які можуть тривати до кількох днів;

, які можуть тривати до кількох днів; жовтяниця (жовтувате забарвлення шкірних покривів і склер очей);

темний колір сечі та знебарвлення калу (білий кал);

печінка дещо збільшується в розмірах, стає більш чутливою;

іноді люди скаржаться на болі в животі, свербіж, шкірний висип або біль у суглобах.

Як лікують гепатит Е

Специфічної терапії проти цієї хвороби немає. У випадках тяжкого перебігу може знадобитися госпіталізація. Зазвичай хвороба минає самостійно, організму лише допомагають.

У період хвороби важливими є якісний відпочинок, достатня кількість рідини, заборона на алкоголь і препарати, що негативно впливають на печінку.

У важких випадках гострий гепатит E може набувати злоякісного перебігу. Як наслідок, у хворих розвивається гостра печінкова недостатність із ризиком смерті.

Така форма інфекції частіше спостерігається у жінок під час вагітності. Смертність від хвороби у жінок, які захворіли в третьому триместрі вагітності, може сягати 20-25%.

Джерело: Бережи себе