Експерти популярного онлайн-ресурсу доказової медицини Бережи себе розповіли про таку маловідому поки що хворобу, як гепатит Е, її симптоми, шляхи зараження та лікування.
– Про гепатити типу А, В і С багато українців уже знають. Однак, на жаль, цими варіантами ця інфекційна “сім’я” не обмежується. Є ще один не менш небезпечний тип збудника, про який варто знати. Це гепатит Е, – розповідають фахівці.
Експерти поділилися важливими фактами про хворобу.
Факт 1. Інфекція вражає безліч людей
За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), гепатит Е (HEV) – це запалення печінки, спричинене однойменним вірусом. Щорічно у світі фіксується 20 млн випадків інфекції HEV. З них 3,3 млн випадків є симптоматичними.
Факт 2. Гепатит Е може бути смертельним
У 2015 році було зафіксовано 44 тис. смертей від вірусу гепатиту Е. Для вагітних жінок показник смертності від хвороби становить понад 25%.
Факт 3: Інфекція передається фекально-оральним шляхом
Один з основних шляхів зараження – забруднена вода. Гепатит E може передаватися через м’ясо заражених тварин і м’ясопродукти, що не пройшли достатню термічну обробку. Збудник може також поширюватися через переливання заражених продуктів крові, від вагітної матері до дитини.
В Україні епізоди гепатиту Е зареєстровані в Миколаївській області.
Факт 5: Для захисту від захворювання є вакцина
Однак вона доступна тільки в Китаї, де її розробили та зареєстрували. Щеплення рекомендовано людям віком 16-65 років, які мають високий ризик зараження цим видом гепатиту через особливості умов роботи та/або через спосіб життя.
Симптоми гепатиту Е
За даними Центру громадського здоров’я України, основні ознаки такі:
- підвищення температури, відсутність апетиту;
- нудота і блювання, які можуть тривати до кількох днів;
- жовтяниця (жовтувате забарвлення шкірних покривів і склер очей);
- темний колір сечі та знебарвлення калу (білий кал);
- печінка дещо збільшується в розмірах, стає більш чутливою;
- іноді люди скаржаться на болі в животі, свербіж, шкірний висип або біль у суглобах.
Як лікують гепатит Е
Специфічної терапії проти цієї хвороби немає. У випадках тяжкого перебігу може знадобитися госпіталізація. Зазвичай хвороба минає самостійно, організму лише допомагають.
У період хвороби важливими є якісний відпочинок, достатня кількість рідини, заборона на алкоголь і препарати, що негативно впливають на печінку.
У важких випадках гострий гепатит E може набувати злоякісного перебігу. Як наслідок, у хворих розвивається гостра печінкова недостатність із ризиком смерті.
Така форма інфекції частіше спостерігається у жінок під час вагітності. Смертність від хвороби у жінок, які захворіли в третьому триместрі вагітності, може сягати 20-25%.
Джерело: Бережи себе