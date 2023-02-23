Психолог Оксана Валігура на майданчику популярного онлайн-ресурсу доказової медицини Бережи себе розповіла про симптоми, причини та лікування розладів харчової поведінки.

Розлади харчової поведінки (РХП) – це група психічних розладів, пов’язаних з харчуванням і зацикленістю на їжі. Зазвичай це супроводжується вираженим занепокоєнням людини щодо ваги і форми тіла.

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За міжнародною класифікацією хвороб цей клас розладів включає:

нервову анорексію;

нервову булімію;

патологічне переїдання;

патологічне вибірково-обмежувальне споживання їжі.

За словами психолога, РХП мають найвищий рівень смертності серед усіх психічних захворювань. Наприклад, кожен п’ятий хворий на анорексію помирає через втрату контролю над процесом схуднення.

Переважно РХП вперше проявляється у віці 11-13 років.

Як розпізнати наявність або розвиток РХП:

зацикленість на вазі або формі свого тіла – самооцінка сфокусована саме на вазі і формі, інші аспекти життя як би на другому плані;

багато уваги людина зосереджує на раціоні;

у людини багато ритуалів, пов’язаних з їжею;

людина розділяє їжу на “здорову” і “нездорову”;

людина відмовляється від певних продуктів без лікарської рекомендації;

почуття сорому, провини або забруднення після вживання “нездорової” або “неправильної” їжі;

відмова від соціальних активностей, які можуть спровокувати вживання “небажаних продуктів” – “я не піду на день народження, тому що мені буде важко не їсти там солодке”;

часті самоперевірки ваги або форми тіла: зважування, виміри, спостереження перед дзеркалом;

почуття голоду супроводжується ейфорією;

власне відображення в дзеркалі викликає огиду;

постійне споживання контенту про контроль маси тіла, рекомендацій щодо харчуванн я і блогерів з “ідеальною” фігурою;

і блогерів з “ідеальною” фігурою; наявність тяжіння або дій, спрямованих на очищення організму: блюв ання , вживання проносних і діуретиків, відпрацювання спожитої їжі спортом;

або дій, спрямованих на очищення організму: , вживання проносних і діуретиків, відпрацювання спожитої їжі спортом; п еріодичне імпульсивне неконтрольоване вживання великої кількості їжі.

Чому виникає РХП

Сучасні дослідження показують, що є багато передумов говорити про генетичний і спадковий фактори. Є також дані, що такі порушення пов’язані з проблемами обміну речовин. Передумовою формування РХП можуть бути харчові звички в сім’ї і традиції.

І звичайно, аспект, який зараз активно досліджується і обговорюється в суспільстві, — стандарти краси. Суспільний тиск призводить до того, що підлітки часто бояться набрати зайву вагу більше, ніж не скласти успішно іспити.

Розлади харчової поведінки – це мультиканальні захворювання, де кожен окремий випадок вимагає індивідуального розуміння причин і формування плану лікування.

Залежно від типу розладу, стратегії лікування будуть різними. Найчастіше це міждисциплінарна співпраця психотерапевта, психіатра, дієтолога, при необхідності залучення ендокринолога, гастроентеролога і навіть реабілітолога.

Незважаючи на складність, когнітивно-поведінкова терапія є найефективнішим методом при РХП. Головне – своєчасно звернутися за допомогою і свідомо піклуватися про себе і своє тіло.

Джерело: Бережи себе