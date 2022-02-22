Американські педіатри назвали кілька контрольних ознак, за якими ви можете визначити, чи може ваша дитина захворіти на астму.

Астма є найбільш поширеним хронічним респіраторним дитячим захворюванням і вражає більше 6 млн дітей в США.

За словами лікаря Гарві Лео, педіатра, який практикує в Мічигані, незважаючи на поширеність, діагностувати астму у дітей може бути складно, оскільки не існує універсального набору симптомів для всіх.

– Надійні, постійні зв’язки з лікарем вашої дитини можуть допомогти визначити ризики астми і найкраще лікування, – зазначив педіатр.

Ключові питання, які необхідно знати лікарю вашої дитини:

як часто дитина кашляє або хрипить протягом тижня

чи впливають ці симптоми на її повсякденну активність

чи будять кашель або хрипи дитину ночами

які ліки ви пробували і чи допомогли вони, включно з харчовими добавками або лікуванням гомеопатією

чи є у кого-небудь з членів сім’ї в анамнезі астма, алергія на навколишнє середовище або інші респіраторні захворювання.

Тести на астму

Досить дорослим дітям, зазвичай старше 7 років, лікар може призначити тест на астму. Одним з найбільш поширених є дослідження функції легень (спірометрія). За словами Лео, дитина дихає в пристрій, який показує, чи є у неї закупорка дихальних шляхів.

Інший тест перевіряє, скільки оксиду азоту видихає ваша дитина, щоб оцінити рівень запалення дихальних шляхів.

Також доступні більш складні тести функції легень, які використовуються для діагностики та подальшого лікування астми (наприклад, візуалізуючі тести).

Існують також домашні респіраторні монітори і телефонні додатки для нагадувань про ліки, які можуть допомогти впоратися з астмою у дитини.

За словами Лео, батьки повинні знати, що існує безліч інших станів, які можуть виглядати як астма у дітей або посилювати її перебіг.

До них належать сезонна алергія, кислотний рефлюкс, вірусні або бактеріальні інфекції, стани, пов’язані з анатомією дитини і проблемами з серцем.

Існує безліч інструментів, які можуть допомогти діагностувати астму, а також лікування та ліки, які можуть допомогти дитині з астмою рости і розвиватися. Якщо ви вважаєте, що у вашої дитини може бути астма, обов’язково поговоріть зі своїм педіатром, радить Лео.