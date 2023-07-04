Ми часто обговорюємо, як лягти спати в розумний час, скільки має тривати здоровий сон, чому треба заборонити телефони в спальні, але рідко говоримо про те, в якій позі ми спимо.

Докторка Ліндсей Браунінг, експертка зі сну в Trouble Sleeping і авторка книжки Навігація по безсонню, стверджує, що положення тіла уві сні відіграє дуже важливу роль.

Навіть улюблена ваша поза може спричинити проблеми зі здоров’ям.

Браунінг проаналізувала найпоширеніші пози, в яких сплять люди, і висловила кілька застережень.

Сон на спині

Підходить людям із болями в попереку, закладеністю носа і немовлятам.

Не підходить вагітним у третьому триместрі.

У такому положенні тіло дозволяє хребту зберігати природне положення.

Це також може полегшити закладеність носа, оскільки підняття голови знімає тиск з області пазух носа.

Але сон на спині може посилити хропіння, особливо якщо у вас уві сні трапляється апное.

Не рекомендується жінкам у третьому триместрі вагітності. Це ризиковано для плода.

Сон на лівому боці

Підходить тим, хто страждає від печії, кислотного рефлюксу і вагітним, навіть на пізніх термінах.

Небезпечний для тих, у кого проблеми із серцевим ритмом.

Сон у такому положенні зменшує хропіння і покращує травлення.

Сон на правому боці

Покращує роботу серця.

Не підходить тим, у кого кислотний рефлюкс і печія.

Деякі дослідники стверджують, що сон на правому боці також може знизити ризик хвороби Альцгеймера. Протягом дня в нашому організмі накопичуються токсичні побічні продукти, зокрема бета-амілоїд – речовина, виявлена в мозку людей із хворобою Альцгеймера.

Спинномозкова рідина допомагає вимивати ці токсини під час сну.

Сон на животі

Підходить для людей, схильних до гучного хропіння.

Не підходить для тих, хто страждає від болю в спині або шиї. І небезпечний для вагітних жінок.

Сон на животі найменш поширена поза в нічний час і важко знайти користь такого положення для здоров’я, порівняно зі сном на боку або на спині.

Ризики цієї пози, як правило, переважують переваги.

Якщо ви спите на животі і хочете змінити положення заради свого здоров’я, спробуйте використовувати подушку, щоб привчити своє тіло спати на боку.

Поза морської зірки

Підходить для людей із порушеннями сну, жінкам у період менопаузи.

Якщо ви спите на самоті, вам легше приймати вночі цю позу, змінювати положення рук і ніг, не турбуючи партнера.

Ми всі рухаємося уві сні, але надмірний рух може означати, що у вас розлад поведінки уві сні у фазу швидкого сну, або патологічне частий мимовільний рух кінцівок.

Спати в позі морської зірки може бути легше, якщо ви боретеся з одним із цих станів, але вам також слід пройти обстеження у лікаря.

Джерело: The Sun