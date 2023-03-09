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Експерти назвали п’ять міфів про першу допомогу, які заважають рятувати життя

9 Березня 2023, 10:05
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
перша допомога
Джерело: Depositphotos

Експерти популярної медичної онлайн-платформи доказової медицини Бережи себе разом з інструкторською командою організації PULSE назвали п’ять найпоширеніших міфів про надання першої допомоги.

Міф 1. Медична та перша допомога – це одне і те ж

Правда. Перша допомога насправді не медична, а перша. Медичну надають медичні фахівці, використовуючи лікарські засоби, хірургічні втручання та інші заходи, для застосування яких за законом потрібна профільна освіта.

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А ось, щоб надавати першу допомогу, мати медичний диплом необов’язково. Мета першої допомоги – зберегти життя і здоров’я постраждалих до приїзду кваліфікованих медиків.

Міф 2. Головне правило першої допомоги – не нашкодити потерпілому

Правда. Відоме “не нашкодь” – не головне правило. Пріоритетом вважається власна безпека рятувальника. А щодо шкоди: маніпуляції в першій допомозі можуть здатися травматичними для недосвідченій в цій сфері людини, тому що накладення турнікета або процес шинування кінцівки викликає біль.

Однак є правило “життя в обмін на здоров’я”. Іноді прийоми, що рятують життя, можуть продовжити час реабілітації потерпілого. Але реабілітувати можна тільки тих, хто вижив.

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Міф 3. Важливо, щоб умови першої допомоги були стерильними

Правда. При наданні першої допомоги неможливо домогтися стерильності. Тому можна використовувати нестерильні перев’язувальні матеріали, вибираючи найчистіші з наявних.

Видалення бактеріальних загроз і бруду буде чекати на постраждалих від травм вже в лікарні, де стерильність є базовою умовою роботи.

Міф 4. Навчання першої допомоги в різних областях є суперечливим

Правда. Правила першої допомоги рідко залежать від характеру екстреної ситуації. Дії рятувальника при відкритому переломі ноги при падінні зі сходів або при вогнепальному пораненні будуть дуже схожі. Кров витікає з судини незалежно від того, порушена її цілісність кулею або уламками кістки.

Міф 5. Щоб оцінити дихання потерпілого, потрібно піднести дзеркальце до носа

Правда. Один з головних життєвих показників першої допомоги — дихання. Для оцінки дихання не використовується дзеркальце або екран мобільного телефону.

Надійним вважається метод “чую-відчуваю”, коли рятувальник слухає дихання, спостерігає за рухами грудної клітини і може відчувати видих повітря. Телефон або дзеркальце не дають надійного результату і не допомагають порахувати кількість дихальних рухів.

Джерело: Бережи себе

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