Фахівці з вивчення механізмів сну встановили, що найбільшу загрозу дуже ранній підйом несе для так званих, “сов”, які із задоволенням можуть продуктивно працювати до глибокої ночі. А от вранці змушені насильно ламати себе.

Через те, що вони щодня йдуть наперекір своєму біологічному ритму і прокидаються дуже рано, щоб іти на роботу чи навчання, вони почуваються млявими, розбитими, знесиленими та дратівливими.

У результаті це може стати причиною виснаження організму, що веде до розвитку депресії.

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Також людям з таким хронотипом ранній підйом загрожує гормональним збоєм в організмі, який перестає сприймати інсулін і глюкозу. Особливо небезпечно це для людей, які вже мають цукровий діабет.

Ознаки того, що ви не висипаєтеся

Сонливість протягом дня

На годиннику 11 ранку або, можливо, 2 години дня, а вам хочеться подрімати.

Забудькуватість і погана концентрація уваги

Ви не можете вранці пригадати факти та цифри, які мали б легко запам’ятати, або виходите з дому без гаманця чи телефона. Дослідження засвідчують прямий зв’язок між когнітивними здібностями та загальною тривалістю сну.

Збільшення ваги

Сукупний вплив поганого сну також може призвести до збільшення ваги. Крім того, дослідження переконливо свідчать, що хронічне недосипання призводить до зниження толерантності до глюкози.

Лікарі не втомлюються нагадувати – сон – це, мабуть, найкраще, що ви можете зробити для свого здоров’я. Недосипання, до того ж хронічне, завжди має серйозні наслідки для вашого тіла й розуму.

Скільки сну потрібно дорослим?

Чи достатньо дорослій людині шести годин сну? Коротка відповідь – ні. Центри з контролю та профілактики захворювань рекомендують спати щонайменше сім годин щоночі. Однак повні вісім годин – це ідеальна тривалість сну, яку ви повинні отримувати.

Ось рекомендована тривалість сну за віком:

новонароджені – 14-17 годин;

дошкільний вік (3-5 років) – від 10 до 13 годин з денним сном;

діти (6-12 років) – від 9 до 12 годин з денним сном;

підлітки (13-18 років) – від 8 до 10 годин;

дорослі (від 18 до 64 років) – від 7 до 9 годин;

літні люди (65 і старше) – від 7 до 8 годин.

Який же вихід з цього замкнутого кола для людей з хронотипом “сови”? Найкращий, проте найнеймовірніший сьогодні варіант – знайти роботу з максимально комфортним для себе графіком, коли можна прокидатися і приступати до роботи тоді, коли це найзручніше і не завдає шкоди здоров’ю.

Джерело: Cnet