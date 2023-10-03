За словами вчених, навіть якщо кількість вживаної їжі та фізичних вправ залишилася на звичному рівні, після 40 років набору ваги не уникнути.

Винуватця встановили завдяки тривалим 13-річним дослідженням. Це – вікове сповільнення ліпідного обміну.

Тобто, жінки після 40 років повнішають через суто природні причини.

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Результати наукової роботи опубліковано на сайті Каролінського інституту в Стокгольмі.

Для свого дослідження вчені обрали Францію і Швейцарію, в експерименті погодилися взяти участь 54 людини, здебільшого жінки.

Упродовж 13 років за їхнім самопочуттям і обміном речовин в організмі стежили прискіпливі лікарі. І, попри те, що люди вели досить активний спосіб життя, обмежували вживання шкідливої їжі, до мінімуму звели споживання цукру, у всіх без винятку під кінець експерименту вага збільшилася в середньому на 20%.

Все через зниження швидкості обміну ліпідів, простіше, жирів, пояснили феномен учені.

Звісно, це не означало, що учасникам експерименту загрожувало ожиріння, але моральних страждань додавало однозначно.

Дослідники знайшли й перевірили спосіб, який все ж прискорював ліпідний метаболізм. Деяким він здався надто обтяжливим, адже йшлося про суттєве збільшення фізичних навантажень. Ключове слово – суттєве.

Результати вражали. Один із дослідників професор Пітер Арнер навіть заявив, що відкориговані за часом і змістом фізичні навантаження можна розглядати як потенційно нові способи лікування ожиріння.

Дослідження методики нині продовжується.

Джерело: Karolinska Institutet