Фармацевт Аббас Канані в коментарі популярному британському онлайн-виданню перерахував п’ять присмаків у роті, які можуть попереджати нас про те, що зі здоров’ям щось не так.

1. Гіркий присмак. Гіркий присмак може бути ознакою проблем із печінкою або жовчним міхуром, ГЕРХ (гастроезофагеальної рефлюксної хвороби). Він також може супроводжуватися нудотою, блюванням, болем у животі та стомлюваністю.

Гіркий смак також пов’язаний із гормональними змінами, поганим станом порожнини рота, прийомом ліків і стресом.

2. Металевий присмак. Проблеми із зубами можуть залишати металевий присмак у роті й бути ознакою або захворювання ясен, або інфекції, або основного захворювання, такого як патологія нирок, печінки або діабет.

Деякі люди також відчувають металевий присмак, якщо у них печія, кислотний рефлюкс і розлад шлунка.

3. Солодкий смак. Високий рівень глюкози може спричинити солодкий присмак у роті та бути ознакою неконтрольованого діабету, оскільки організм намагається регулювати рівень цукру в крові.

Підвищена спрага, часте сечовипускання та помутніння зору можуть виникати разом із солодким присмаком у роті.

4. Кислий смак. Кислотний рефлюкс або ГЕРХ, коли шлункова кислота закидається в стравохід, може спричинити кислий присмак у роті.

Поряд із кислим присмаком можуть з’явитися печія, біль у грудях і утруднене ковтання.

Це також може бути спричинено дефіцитом поживних речовин, інфекціями та нервовими розладами.

5. Солоний смак. Солоний присмак у роті може бути ознакою зневоднення. Так організм намагається економити воду, виробляючи менше слини. Можуть з’явитися сухість у роті, спрага, стомлюваність, м’язова слабкість.

Фахівець радить звернутися до лікаря загальної практики, якщо ви помітили раптову та значну зміну смаку або якщо вона зберігається понад кілька днів.

Джерело: Express