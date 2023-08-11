Ферментні препарати (або ензими) та/або добавки люди звикли вживати як самопоміч при переїданні.

З важкістю у шлунку завдяки рекламі вже всі навчились боротися самотужки. Ковтнув таблеточку, запив водою і все в порядку.

Лікарі не поділяють наше переконання, що травні препарати такі вже безпечні і без усіляких пересторог помічні.

Передусім варто розуміти, що такі медикаменти були створені для лікування. Вони містять ферменти, які організм здорової людини виробляє в достатній кількості.

Коли все гаразд, амілази розщеплюють вуглеводи, ліпази – жири, а протеази перетравлюють білки.

Проте при хронічному панкреатиті або муковісцидозі (кістозний фіброз) в організмі виробляється менше ферментів, ніж потрібно для нормального травлення. І прийом ферментів допомагає таким людям покращити самопочуття.

Лікарі застерігають, що наслідки їх нецільового використання непередбачувані.

І нехай не заспокоює, що ви надаєте перевагу не лікам, а лише травним біодобавкам з тією ж дією, що й медпрепарати. Це ще небезпечніше.

Бо добавки не проходять перевірок на безпечність, сумісність з іншими препаратами тощо.

До того ж часто БАДи містять додаткові компоненти як тваринного, так і рослинного походження. І як ці компоненти впливають один на одного, також ніхто не досліджує.

Треба розуміти, що жодні біодобавки не входять до сфери доказової медицини.

Тож чи варто експериментувати зі своїм здоров’ям, коли потрібно лише стежити за раціоном.

Джерело: Бережи себе