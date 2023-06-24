Пересторога кардіологів дуже серйозна, як і переконливість аргументів – фізичні вправи можуть спричинити інсульт у людей із закупореними артеріями, зокрема, сонними.

Сонні артерії розташовані по обидва боки шиї. Вони постачають кров’ю головний мозок. Коли жир, холестерин та інші частинки накопичуються на внутрішніх стінках сонних артерій, вони утворюють бляшку, яка звужує артерію.

Це звуження називається стенозом. Стеноз небезпечний, оскільки обмежує приплив крові до мозку. А без необхідної крові порушується доставка кисню у мозок, і у хворого трапляється інсульт.

Дослідники з Індійського технологічного інституту Харагпура виявили, що підвищена частота серцевих скорочень при тренуваннях може викликати інсульт саме у пацієнтів із сильно закупореними сонними артеріями. Для них навіть помірні фізичні вправи можуть стати фатальними.

Автори використовували спеціалізовану обчислювальну модель для моделювання кровотоку в сонних артеріях при трьох стадіях стенозу: без блокади, з легкою 30% блокадою і з помірною 50% блокадою.

Як і очікувалося, для здорових і легких випадків вправи поліпшили здоров’я змодельованої сонної артерії. Проте, результати для помірної блокади були тривожними.

– Інтенсивні вправи чинять несприятливий вплив на пацієнтів із помірним або вищим рівнем стенозу, – сказав автор дослідження Сомнат Рой.

За словами вченого, зсув бляшки у зоні стенозу може призвести до її міграції кровотоком. Вона дуже швидко потрапляє в мозок, викликаючи ішемічний інсульт.

Крім того, підвищена частота серцевих скорочень може збільшити ймовірність формування іншого стенозу.

От скажіть, чи багато хто бере до уваги попередження про те, що перш ніж приступити до тренувань, варто проконсультуватися з лікарем?

До цього ставляться легковажно. Особливо молоді люди, які вважають, що інтенсивні тренування корисні, бо тримають організм в тонусі.

Зрештою, це правда. Адже серед факторів, що сприяють появі стенозу артерій, у першу чергу – вік. Але кардіологи називають ще й спосіб життя і генетику. А це вже й про молодих.

Тож автори дослідження рекомендують регулярно перевіряти стан артерій людям, які виконують інтенсивні тренування.

Джерело: EurekAllert